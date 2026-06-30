Паника из-за дронов в Москве: после взрывов есть «прилеты» и пожары, аэропорты остановили работу (фото, видео)

Москва / © Associated Press

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Утром 30 июня российскую Москву снова атаковали хорошие беспилотники. Жители Московской области фиксировали пролеты БпЛА в направлении столицы, а власти отчитывались о якобы сбитии целей.

Что известно об очередной атаке читайте в материале ТСН.ua.

Московский мэр Сергей Собянин с 04:00 начал сообщать о ликвидированных на подлете в столицу дронах. Всего с начала суток, по его словам, якобы было ликвидировано полсотни беспилотников.

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"На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - отчитывается он.

Кроме того, несколько часов временно не принимали и не отправляли рейсы столичные аэропорты Домодедово и Жуковский. Впрочем, после возобновления полетов, в 07:00 аэродромы снова не работали. В Росавиации сообщали, что ограничения были введены для обеспечения безопасности полетов.

По данным телеграмм-канала Exilenova+, ночью также была атака беспилотников в районе морского порта. Местные сообщали о взрывах и работе ПВО.

Дата публикации 08:00, 30.06.26 Количество просмотров 26 Паника в Москве из-за атаки дронов

Атака на Москву. Фото: Exilenova+.

Что известно о последствиях

По данным OSINT-ресурсов, в Егорьевске Московская области после взрывов произошел пожар. Местные жители сообщали о пролетах дронов и работе ПВО над городом. Сообщается, что РЭБ направил один из дронов на гражданский объект.

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Дата публикации 08:55, 30.06.26 Дроны атаковали Московскую область — что под ударом

В Московской области снова атаковали центр космической связи "Дубна", сообщает Supernova+ . В прошлый раз он был под ударом 22 июня.

Центр космической связи "Дубна" функционирует с 1980-го. Это крупный наземный комплекс спутниковой связи в России, который является одним из ключевых узлов обеспечения спутниковых каналов связи.

Атакован Центр космической связи "Дубна". Фото: Supernova+.

Взрывы в России - что известно

Ночью в нескольких регионах России также раздавались взрывы: в Туле, Рязани и Новороссийске. Информация о возможных повреждениях объектов или пострадавших уточняется. В то же время, жители этих городов снимали пролеты беспилотников и традиционно жаловались и на них, и на взрывы.

Напомним, по состоянию на конец июня 2026 почти все крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы России хотя бы раз оказывались под атакой Украины. Пока только по двум НПЗ РФ не были нанесены удары - это Омский нефтеперерабатывающий завод (Омская область) и Ангарский нефтеперерабатывающий завод (Иркутская область). Эти предприятия расположены за Уралом, что очень осложняет досягаемость для дальнобойных беспилотников.

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