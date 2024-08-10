"Паника на всех уровнях": Коваленко объяснил российскую атаку баллистикой по пехоте в Курской области

Очевидно, что в государстве-агрессорке действительно не знают, как реагировать на ситуацию.

Российская пропаганда похвасталась видео, на котором оккупанты наносят удар ракетой 9М723 ОТРК "Искандер" по диверсионной группе в Курской области. Это свидетельствует о том, что у россиян – паника на всех уровнях из-за событий в области.

Об этом написал военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

Есть два аспекта

По словам Коваленко, есть два важных нюанса:

российская пропаганда устроила браваду из видео, на котором четко видно, что ракета прилетела не по месту размещения ДРГ, а примерно в метрах 200-300.

баллистическую ракету оперативно-тактического уровня задействовали против ДРГ, численностью 10-15 человек.

"Для понимания тех, кто не понимает. Знаете выражение "бить из пушки по воробьям"? Вот это самое оно", – отметил Коваленко.

Обозреватель акцентировал: это происходит не потому, что в РФ достаточно этих ракет. Напротив: они – дефицитны. Средний показатель производства 9М723 составляет 3-4 ракеты в день. Именно поэтому россияне и умоляли о копии 9М723 в КНДР – KN-23.

"Это применение баллистики по лесопосадке ярко демонстрирует то, какое командование РОВ на всех уровнях господствует паника от происходящего в Курской области. И повторюсь — не попали" , — подытожил Коваленко.

Напомним, из Севастополя в Курскую область перебросили подразделения 810-й бригады морской пехоты ЧФ России. 6 августа на трассе "Таврида" в направлении Керчи были отмечены военные грузовые "камазы" с тактическим знаком "Z в квадрате".

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