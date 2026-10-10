Паника охватила Москву: сотни БпЛА атаковали столицу РФ, раздавались взрывы, аэропорты парализованы (видео)

Аэропорт в РФ. / © Associated Press

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Столицу страны-агрессорки Москву снова атаковали неизвестные беспилотники. Пока одни москвичи нервно жаловались на дроны в небе, другие застряли в аэропортах из-за ночных БПЛА и воздушных шаров.

Что известно об атаке на Москву и ее последствиях, читайте в материале ТСН.ua.

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Сегодня московский мэр Сергей Собянин отчитался, что с вечера 9 октября до утра 10 октября в направлении Московского региона летели 403 беспилотника. Большинство, по его утверждению, якобы перехватили вдали от столицы, а 25 на подлете в город.

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Заметим, что накануне вечером москвичи жаловались на звуки взрывов, слышавшихся в разных районах Белокаменной. В частности, в небе в Савеловском районе, на Новослободской улице, вблизи Преображенской площади и Ботанического сада.

Парализованные аэропорты

На фоне атаки ночью и утром «Росавиация» вводила временные ограничения на работу всех четырех московских аэропортов — «Внуково», «Домодедово», «Жуковский» и «Шереметьево».

Утром 10 октября авиасообщение испытало че большие перебои: рейсы задерживали, а некоторые вообще отменяли. По данным российских СМИ, во «Внуково» задержали или отменили более 100 рейсов, в «Шереметьево» — около 80, а в «Домодедово» — несколько десятков. Издание MSK1 сообщало по меньшей мере о 370 задержанных рейсах.

Россияне массово публикуют в Сети видео с переполненных аэродромов. Пассажиры жалуются, что получают мало информации об отмене рейсов и не знают, когда смогут отправиться к месту назначения.

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Дата публикации 13:29, 10.10.26 Количество просмотров 495 Дроны парализовали аэропорты Москвы

Напомним, в ночь на 6 октября случилась Самая масштабная атака на Московскую область за два года. Впоследствии вспыхнула самая большая нефтебаза в регионе. Столичные власти заявляли, что в направлении Москвы было запущено по меньшей мере 650 украинских беспилотников, а система ПВО вроде бы сбила 105 из них

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