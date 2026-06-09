- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 1865
- Время на прочтение
- 2 мин
Паника охватила РФ: Москву атаковали дроны, аэропорты парализованы, людей призывают сохранять спокойствие
Удар по России набирает обороты — Москва, Сочи и аэропорты оказались в эпицентре событий.
Ночью против 9 июня российскую столицу Москву атаковали беспилотники. Дроны якобы сбили российские силы ПВО.
Что известно о ночных ударах по России читайте в материале ТСН.ua.
Утром Минобороны страны-агрессоры отчиталось, что якобы в минувшую ночь над регионами РФ сбили 140 БпЛА.
Атака на Москву
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о якобы успешном сбитии четырех дронов, летевших в направлении столицы. По его словам, специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.
Угроза БпЛА
Утром 9 июня угроза атаки БпЛА была объявлена в Сочи и на федеральной территории Сириуса в Краснодарском крае.
«На территории города Сочи объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов», — заявил мэр Сочи Андрей Прошунин.
Глава Сириуса Дмитрий Плишкин заявил, дескать, средства готовы к отражению атаки. Он просил людей «сохранять покой, отойти от окон и укрыться в безопасном месте».
Кроме того, режим беспилотной опасности введен на территории Ивановской и Нижегородской областей.
Ограничения для авиации
Отметим, что с вечера 8 июня в ряде российских аэропортов вводились ограничения на прием и выпуск самолетов. В частности, в Калуге, Сочи, Краснодаре, Нижнем Новгороде и Казани.
На сегодняшнее утро ограничения все еще действуют на аэродромы в Сочи, а московские аэропорты Внуково и Шереметьево «обслуживают рейсы по согласованию с соответствующими органами».
Напомним, минувшей ночью Новороссийск содрогнулся от массированной атаки беспилотников. Местные жители сообщили, что в городе прогремели по меньшей мере 50 взрывов, после чего возник пожар.
По словам очевидцев, возгорание произошло на промышленной площадке «Грушова» — резервуарном парке перевалочного комплекса «Шесхарис».