Паника охватила РФ: Москву атаковали дроны, аэропорты парализованы, людей призывают сохранять спокойствие

Москва. / © Associated Press

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Ночью против 9 июня российскую столицу Москву атаковали беспилотники. Дроны якобы сбили российские силы ПВО.

Что известно о ночных ударах по России читайте в материале ТСН.ua.

Утром Минобороны страны-агрессоры отчиталось, что якобы в минувшую ночь над регионами РФ сбили 140 БпЛА.

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Атака на Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о якобы успешном сбитии четырех дронов, летевших в направлении столицы. По его словам, специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

Угроза БпЛА

Утром 9 июня угроза атаки БпЛА была объявлена в Сочи и на федеральной территории Сириуса в Краснодарском крае.

«На территории города Сочи объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов», — заявил мэр Сочи Андрей Прошунин.

Глава Сириуса Дмитрий Плишкин заявил, дескать, средства готовы к отражению атаки. Он просил людей «сохранять покой, отойти от окон и укрыться в безопасном месте».

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Кроме того, режим беспилотной опасности введен на территории Ивановской и Нижегородской областей.

Ограничения для авиации

Отметим, что с вечера 8 июня в ряде российских аэропортов вводились ограничения на прием и выпуск самолетов. В частности, в Калуге, Сочи, Краснодаре, Нижнем Новгороде и Казани.

На сегодняшнее утро ограничения все еще действуют на аэродромы в Сочи, а московские аэропорты Внуково и Шереметьево «обслуживают рейсы по согласованию с соответствующими органами».

Напомним, минувшей ночью Новороссийск содрогнулся от массированной атаки беспилотников. Местные жители сообщили, что в городе прогремели по меньшей мере 50 взрывов, после чего возник пожар.

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По словам очевидцев, возгорание произошло на промышленной площадке «Грушова» — резервуарном парке перевалочного комплекса «Шесхарис».

Дата публикации 09:02, 06.06.26 Количество просмотров 512 Дроны атаковали Питер – в городе взрывы, люди – в панике (видео)

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