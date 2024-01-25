Паника российской ПВО: эксперт назвал самую логичную причину падения российского Ил-76 на Белгородщине

Российский Ил-76, в уничтожении которого Минобороны РФ обвиняет ВСУ, вероятнее всего стал случайной целью российской ПВО, попав под "дружеский огонь" во время атаки беспилотников.

Такое мнение высказал авиационный эксперт Константин Криволап в эфире телеканала "Еспресо".

По его словам, именно в это время российская армия обстреливала Харьков ракетами С-300, а над Белгородщиной находились украинские беспилотники.

"Возможно, в этой панической атмосфере россияне и сбили этот самолет. Эта версия не вызывает противоречий", — подчеркнул Криволап.

По его мнению, единственным странным обстоятельством в этой ситуации является то, как оперативно отреагировали российские пропагандисты на этот инцидент, "будто они были готовы к этому".

“Также была мгновенная реакция Кремля – это 15 минут. Ранее, когда были события с А-50, Ил-22, Су-34, никакой реакции со стороны Кремля не последовало”, — отметил Криволапов.

Авиационный эксперт называет откровенной пропагандой утверждения россиян об украинских военнопленных на борту самолета и предполагает, что Ил-76 скорее перевозил боеприпасы.

"Судя по всему самолет летел из Белгорода куда-то на север или на восток. И это отталкивает саму идею того, что на борту были военнопленные, которых везли на обмен... Мы видим на снимках катастрофу упавшего с небольшой высоты самолета, но его разбрасывало почему-то на 2 км. Такое впечатление, что там произошла детонация", — отметил Криволап.

Напомним, в Белгородской области РФ 24 января упал военно-транспортный самолет Ил-76. Кадры его падения зафиксировали очевидцы. После этого появились разные версии по поводу причин инцидента и того, кто именно находился на борту самолета.

ТСН.ua сообщал все подробности падения.

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