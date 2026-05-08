Паника в Москве растет: иностранным СМИ внезапно отменили аккредитацию на парад — Spiegel

Кремль в последний момент решил не пускать иностранные СМИ на парад 9 Мая.

Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Кремль. / © Associated Press

Кремль отозвал аккредитацию журналистов иностранных СМИ на парад на Красной площади в Москве 9 мая.

Об этом сообщило немецкое издание Der Spiegel.

Отмечается, что об отмене аккредитации Deutsche Presse-Agentur сообщил российский чиновник, но имя не назвал. По его словам, якобы «формат информирования о параде изменился из-за сложившейся ситуации». Мол, именно поэтому иностранные СМИ, которые имели аккредитацию, больше не будут допущены».

Кроме того, в Кремле контактировали с другими иностранными медиа и сообщили об отмене такого разрешения. В частности, речь идет об ARD, ZDF, Sky, AFP, итальянском и японском вещателях Rai и NHK.

В то же время другие иностранные издания получили ответ, что будут «допускаться только российские СМИ»

Der Spiegel отмечает, что этот случай первый на параде до 9 Мая, когда иностранные медиа сначала получили аккредитацию от Кремля, но впоследствии ее отозвали. Ранее журналистам даже разысылали письменный план мероприятия.

Россия опасается атак дронов со стороны Украины и сократила масштаб парада. Впервые с 2007 года на Красной площади не будет военной техники. Москва объяснила это «оперативной обстановкой».

Парад в Москве — последние новости

Впервые за 20 лет нынешний парад 9 мая на Красной площади будет необычным без военной техники и участия курсантов военных училищ. Вместе с тем, утешили в Минобороны, в составе пешей колонны пройдут военнослужащие военных вузов всех видов и родов войск. В Кремле объяснили «текущей оперативной обстановкой».

Заметим, что перед парадом страхи «фюрера» Владимира Путина только растут. Якобы из-за «угроз Киева» Кремль усилил «дополнительные меры безопасности» в отношении диктатора на время празднования Дня победы.

В то же время Кремль обнародовал список иностранных гостей на параде. В частности, традиционно Москву посетят «президент» Беларуси Александр Лукашенко и премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Заметим, словацкий политик будет лететь в РФ около 4 часов. обходным «северным» путем — через Чехию, Германию, Швецию и Финляндию.

