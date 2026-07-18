Паника в РФ: украинские доны уничтожили склады "российского Амазона"

Под Москвой уничтожен ключевой канал снабжения деталей для российского оружия. / Архивное фото

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Украинские дальнобойные дроны нанесли сокрушительный удар по составам российского интернет-гиганта Wildberries в городах Электросталь и Котовск. Эта атака стала прямым ответом на российский террор, поскольку логистическая сеть компании активно использовалась для скрытой поставки запчастей к российским беспилотникам.

О деталях этой беспрецедентной операции и ее последствиях для российской экономики пишет The Telegraph.

Черное небо и месть за украинскую почту

Беспилотники прицельно ударили по огромному хабу в городе Электросталь, что в 50 километрах к востоку от Москвы, а также по центру комплектования в Котовске. В результате серии взрывов и масштабного пожара небо над Московской областью затянуло густым черным дымом, накрывшим территорию площадью более 5000 квадратных километров.

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Пользователи соцсетей сразу окрестили гигантский столб дыма «эпицентром Мордора», ведь он буквально затмил солнце в соседних городах. Украинский президент Владимир Зеленский подтвердил, что эти объекты напрямую вовлеклись в поставку навигационного оборудования для российской армии. Следовательно, ликвидация хабов стала симметричным ответом на регулярные бомбардировки Россией украинских почтовых терминалов.

По информации российских чиновников, в результате атаки погибли по меньшей мере восемь работников складов, а еще более шестидесяти человек получили ранения. Мэр Москвы Сергей Собянин традиционно попытался приуменьшить масштабы катастрофы, заявив о якобы перехвате десятков дронов, хотя реальные кадры разрушений свидетельствуют об абсолютном провале российской ПВО.

Паника среди продавцов и отмененные компенсации

Уничтоженный комплекс в Электростале, площадью более 17 тысяч квадратных метров, являлся вторым по величине распределительным центром Wildberries в России. Потеря такого хаба, через который ежедневно проходила огромная доля из 20 миллионов заказов, означает критическое увеличение сроков доставки и сумасшедшие финансовые убытки.

Интересно, что еще в июле руководство маркетплейса предусмотрительно изменило правила обслуживания, отказавшись выплачивать компенсации посторонним продавцам за уничтоженный во время атак товар. Российские военные эксперты уже бьют тревогу: продавцы останутся без денег и будут сгонять свой гнев не на Киеве, а на собственных властях и руководстве компании, что спровоцирует серьезное социальное напряжение.

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Топливный кризис как бонус

Эксперты отмечают, что хотя формально Wildberries является гражданской платформой, российские военные регулярно используют ее для закупки тактического снаряжения, бронежилетов и запчастей для квадрокоптеров. К тому же владельцы компании входят в ближайший круг бизнесменов, на чью абсолютную финансовую и политическую поддержку опирается диктаторский режим Путина.

Кроме логистических центров, украинские беспилотники успешно атаковали нефтебазу в городе Ногинск, спровоцировав еще один масштабный пожар недалеко от складов. Эти систематические удары по нефтеперерабатывающей инфраструктуре уже привели к падению производства горючего как минимум на 30 процентов, из-за чего российские водители сталкиваются с жестким дефицитом бензина и стремительным ростом цен.

Напомним, эксперт сказал, куда будет бить Украина после НПЗ России . По словам Сергея Грабского, Силы обороны нашли точку давления, которая может повлиять на расчеты Кремля по соотношению издержек и выгод.

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