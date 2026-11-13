Паника в России: российские компании массово бегут и вывозят дата-центры в Казахстан из-за украинских дронов

Украинские дроны / © ТСН.ua

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Россия оказалась на грани коллапса облачной инфраструктуры и в панике пытается спасти свои цифровые активы. Из-за успешных ударов украинских дронов по дата-центрам в шести регионах РФ российские компании вынуждены переносить свои вычислительные мощности за пределы страны.

Об этом сообщает профильное издание TechRadar Pro.

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Волна атак в октябре 2026-го поразила объекты во Владимирской, Калужской, Ленинградской, Нижегородской, Рязанской и Саратовской областях. Под удар попали серверы, связанные с крупнейшими технологическими и финансовыми гигантами страны-агрессора: «Яндексом», VK, «Сбербанком» и Федеральной налоговой службой РФ.

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На фоне страха перед новыми обстрелами и почти полного исчерпания свободных ресурсов внутри России (по данным источников, по всей стране уже занято около 90% облачных мощностей, а в Москве осталось всего 50 мегаватт свободного резерва — ред.) бизнес начал искать площадки за рубежом.

Как рассказал российскому «Коммерсанту» вице-президент по облачным сервисам ITGlobal.com Евгений Свидерский, интерес к иностранным дата-центрам резко возрос. Главным направлением для релокации серверов стал Казахстан, также рассматривается Беларусь — в частности, для размещения систем искусственного интеллекта и резервного копирования данных.

«Компании пересматривают свой подход к непрерывности бизнеса и ищут резервную площадку, которая не зависит от сетевой и энергетической инфраструктуры основного дата-центра», — объяснил Свидерский.

Два других источника на рынке подтвердили, что часть российских компаний уже приступила к физическому переносу рабочих нагрузок за границу.

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Ситуация настолько критична, что в нее вмешался Владимир Путин. Глава Кремля подписал указ, которым обязал частные дата-центры в чрезвычайном порядке зарезервировать 10% своих мощностей для нужд государственных информационных сервисов. Операторам дали 10 дней для подготовки, а в случае требования правительственной подкомиссии они должны передать эти ресурсы государству в течение 24 часов.

В то же время, бизнес-архитектор ИИ-проектов компании «Авандок» Алексей Борщов отмечает, что пока речь идет о создании географически удаленных резервных копий, а не о полном закрытии серверов в РФ, однако игроки рынка активно бронируют мощности в «дружественных» странах, пытаясь уберечь данные от украинских беспилотников.

Ранее в ISW сообщили о том, что война в Украине добивает экономику Путина: Кремль скрывает катастрофические цифры.

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