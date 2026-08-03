«Москва-Сити» / © РБК

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В столице страны-агрессора Москве во всем деловом комплексе «Москва-Сити» объявили масштабную эвакуацию. В помещениях срочно выключили все лифты.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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По имеющейся информации, работников и посетителей всех башен небоскреба призвали срочно покинуть помещения. Из-за отключенных лифтов людям приходится спускаться пешком с верхних этажей.

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Официальные причины объявления тревоги и массовой эвакуации пока не сообщаются. Скрытая или необъявленная угроза вызвала волну паники среди присутствующих в деловом центре.

У «Москва-Сіті» оголосили тривогу та евакуацію:

Напомним, взрыв в московском ресторане Balzi Rossi, где якобы праздновал день рождения высокопоставленный российский генерал, вероятнее всего, не был следствием внутренней борьбы российских силовых структур. Такое мнение высказал военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко. По словам эксперта, характер инцидента больше напоминает попытку «третьей стороны» нейтрализовать конкретную цель, чем внутренние разборки в российских элитах.

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