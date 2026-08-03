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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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274
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Паника в столице РФ: в деловом центре "Москва-Сити" объявили массовую эвакуацию

Во всем комплексе «Москва-Сити» объявили срочную эвакуацию и отключили лифты, причины тревоги пока неизвестны.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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«Москва-Сити»

«Москва-Сити» / © РБК

В столице страны-агрессора Москве во всем деловом комплексе «Москва-Сити» объявили масштабную эвакуацию. В помещениях срочно выключили все лифты.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

По имеющейся информации, работников и посетителей всех башен небоскреба призвали срочно покинуть помещения. Из-за отключенных лифтов людям приходится спускаться пешком с верхних этажей.

Официальные причины объявления тревоги и массовой эвакуации пока не сообщаются. Скрытая или необъявленная угроза вызвала волну паники среди присутствующих в деловом центре.

У «Москва-Сіті» оголосили тривогу та евакуацію:

Напомним, взрыв в московском ресторане Balzi Rossi, где якобы праздновал день рождения высокопоставленный российский генерал, вероятнее всего, не был следствием внутренней борьбы российских силовых структур. Такое мнение высказал военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко. По словам эксперта, характер инцидента больше напоминает попытку «третьей стороны» нейтрализовать конкретную цель, чем внутренние разборки в российских элитах.

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Дата публикации
Количество просмотров
274
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