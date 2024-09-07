Паника в Турции: пострадавшие в прошлом году регионы всколыхнуло новое землетрясение

Подземные толчки произошли именно в тех провинциях, которые больше всего пострадали от разрушительных землетрясений в феврале 2023 года.

Землетрясение магнитудой 5 баллов по шкале Рихтера произошло в Турции утром субботы, 7 сентября. Эпицентр землетрясения располагался на глубине 7 км, а сильные подземные толчки почувствовали жители в семи восточных провинциях страны – Кахраманмараш, Адана, Османие, Газиантеп, Адияман, Килис и Шанлиурфа.

Об этом сообщил Директорат по вопросам ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD).

Отмечается, что именно эти регионы были эпицентром сильнейших за последние 75 лет землетрясений, повлекших за собой тотальные разрушения и унесших жизни десятков тысяч человек в Турции и Сирии. В прошлом году сила самого мощного подземного толчка достигла 7,8 балла.

Всего в утренние часы было зафиксировано шесть толчков силой от 2,5 до 5 баллов. Турецкий телеканал TRT Haber сообщил, что землетрясение повлекло за собой панику среди местных жителей, которые слишком хорошо помнят трагедию прошлого года и боятся ее повторения.

Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил, что жертв и разрушений в результате землетрясения нет, но все соответствующие учреждения и службы продолжают внимательно следить за ситуацией.

Напомним, в феврале прошлого года мощные землетрясения в Турции и Сирии унесли жизни более 50 тысяч человек. Пострадавшими от стихийного бедствия считаются почти 29 миллионов жителей двух стран.

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