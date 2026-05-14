Паника за 7200 км от Украины: РФ прячет атомные подводные лодки под "мангалы" от дронов ВСУ (фото)

Российская подводная лодка «Борей» / © Минобороны РФ

Российскиевоенные начали массово устанавливать антидронные сетки-"мангалы» на стратегические атомные подводные лодки проекта «Борей» на Камчатке. Спутниковые снимки зафиксировали панические попытки защитить носители ядерных ракет Р-30 «Булава» на расстоянии 7200 км от Украины.

Об этом пишет Defense Express со ссылкой на данные Naval News.

В последнее время у российских военных, похоже, усиливается беспокойство из-за угрозы атак беспилотников — они все чаще пытаются прикрывать различную технику так называемыми «мангалами». Ранее подобные конструкции уже замечали на военных заводах, дизель-электрических подводных лодках в Балтийском море и катерах в Черном море.

Теперь, судя по новым спутниковым снимкам базы Тихоокеанского флота РФ в Вилючинске на Камчатке, россияне начали защищать даже атомные подводные лодки. На фото видно, как субмарины накрывают специальными антидронными сетками.

Речь идет об атомных подводных лодках проектов 955 «Борей» и 955А «Борей-А». Оба типа субмарин являются носителями межконтинентальных баллистических ракет Р-30 «Булава» — каждая лодка может нести до 16 таких ракет.

На спутниковых кадрах заметно, что надводную часть субмарин почти полностью накрыли сетками. Вероятно, их используют именно как защиту от дронов, ведь никакой маскировочной функции сетки фактически не выполняют.

В то же время, по имеющимся снимкам, конструкции крепятся не непосредственно к корпусам подводных лодок, а устанавливаются на причале и могут сниматься. Таким образом они должны прикрывать субмарины во время стоянки в порту, а перед выходом в море их демонтируют.

Российские атомные субмарины проекта 955 «Борей» и проекта 955А «Борей-А», оснащенные «мангалами» на Камчатке

Это решение отличается от того, которое ранее применили россияне на дизель-электрических подводных лодках в Балтийском море. Там на корпуса субмарин устанавливали жесткие металлические «мангалы», а также монтировали пулеметы и прожекторы.

Эксперты отмечают, что такие сетки вряд ли способны защитить атомные субмарины от ударов дальнобойных беспилотников. Скорее всего, они рассчитаны на противодействие FPV-дронам или сбросам с беспилотников.

По мнению аналитиков, это свидетельствует о том, насколько серьезно в РФ восприняли последствия прошлогодней операции «Паутина». Именно после нее россияне начали устанавливать дополнительную защиту даже на атомных подводных лодках — носителях ядерного оружия, которые базируются более чем в 7000 км от Украины в закрытом военном городке, который является главной базой атомного флота РФ в Тихом океане.

К слову, в ночь на 8 мая дроны Центра спецопераций «Альфа» СБУ в третий раз атаковали нефтяные объекты в РФ, расположенные за более 1500 км от Украины. Удар испытал один из крупнейших российских нефтеперерабатывающих заводов «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез», который обеспечивает топливом гражданский сектор и армию оккупантов, а также ЛПДС «Пермь» АО «Транснефть» — стратегический хаб магистральной нефтетранспортной системы.

В результате атаки украинских дронов 7 мая полностью остановил работу Пермский НПЗ компании «Лукойл». По данным Reuters, из-за пожара предприятие срочно остановило три установки первичной переработки нефти и некоторые вторичные блоки, причем одна из установок уже простаивала после предыдущего удара 30 апреля. Ремонт может продлиться несколько недель.

