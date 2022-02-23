Папа Франциск молится о мире в Украине и призвал политиков проверить совесть перед Богом

Папа Франциск молится о мире в Украине и призвал политиков проверить совесть перед Богом

2 марта – международный день поста и молитвы за мир.

Папа Римский Франциск призвал к сдержанности перед лицом все более тревожных сценариев в Украине.

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Как сообщает агентство AFP, понтифик заявил, что угроза войны в Украине причинила «большую боль в моем сердце», и призвал политиков серьезно проверить совесть перед Богом относительно своих действий.

Выступая с печалью в голосе в конце своей еженедельной общей аудиенции, Франциск призвал лидеров воздерживаться от любых шагов, которые привели бы к дальнейшим страданиям людей, и провозгласил среду, 2 марта, международным днем поста и молитвы за мир.

Отметим, член трехсторонней контактной группы ( ТКГ ) Сергей Гармаш считает, что сейчас можно прогнозировать серьезное обострение на Донбассе. С помощью этого Россия попытается склонить Украину к прямым переговорам с представителями "ЛНР" и "ДНР". "И на переговоры уже не по условиям вхождения их в Украину, а по условиям фактически мира ", – сказал член ТКГ. Он объяснил, что оккупированная часть Донбасса замерла в тревожном ожидании, пока местных мужчин хватают на улицах, куда-то увозят и вручают им повестки.