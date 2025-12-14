Папа Лев готов приехать в Киев: что мешает

Папа Римский Лев / © Associated Press

Папа Лев подтвердил, что хочет приехать в Киев, где идет война уже почти четыре года. В Ватикане заявили, что план визита готов, однако реализацию сдерживают вопросы безопасности.

Об этом пишет ANSA.

Через четыре дня после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским Папа Римский повторил намерение посетить Киев. В Ватикане подчеркнули, что организационные аспекты уже проработаны, однако безопасность является главным препятствием для поездки.

«Надеюсь, что да (состоится визит в Украину — ред.), но не знаю когда, в таких вещах нужно быть реалистами», — ответил он журналистам

Папа призвал дипломатов к честному и конструктивному диалогу, подчеркнув, что настоящая дипломатия не состоит в балансе интересов, а в восстановлении справедливости и мира. Он отметил, что важно «разбираться в словах, которые лечат и строят взаимопонимание».

Святой Престол постоянно отслеживает конфликты, включая Украину и Ближний Восток. Папа подчеркнул, что хотя «тихое оружие» кажется отдаленным, насущная потребность в мире для населения Украины растет с каждым днем.

Кардинал Пьетро Паролин, глава дипломатии Ватикана, отметил, что международное сообщество должно одновременно проявлять сочувствие к жертвам войны и искать возможности для примирения даже в самых сложных условиях. Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни добавил, что отношения Италии и Ватикана остаются «очень положительными и давними».

Напомним, Папа Римский Лев XIV прокомментировал заявления президента США Дональда Трампа о состоянии Европы и ее лидерах. Понтифик отметил, что такая риторика может иметь потенциально разрушительные последствия для продолжительного союза между Европой и Соединенными Штатами.

В то же время Папа воздержался от прямой оценки американского «мирного плана» по Украине. По его словам, это инициатива Трампа и его советников, и он имеет право предлагать такие программы. Лев XIV отметил, что часть пунктов программы может найти поддержку среди американцев, в то время как другие будут воспринимать ее по-разному.

Таким образом, позиция Папы Римского сводится к сдержанному наблюдению и призыву учитывать разные перспективы, не выражая категорическую оценку мирной инициативы США.