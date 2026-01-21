Папа Лев получил приглашение в Совет мира Трампа: будет ли он платить членский миллиард

Лев XIV / © Associated Press

Папа Римский Лев XIV входит в число мировых лидеров, приглашенных присоединиться к Совету мира президента США Дональда Трампа.

Об этом пишет Reuters.

«Папа получил приглашение (от Трампа — Ред.), и мы рассматриваем, что делать. Я считаю, что этот вопрос требует немного времени для обсуждения, прежде чем отвечать», — сказал кардинал Паролин журналистам.

Первоначально целью Совета было прекращение конфликта в Газе, однако Трамп заявил, что он будет иметь более широкие полномочия и будет решать конфликты во всем мире.

Хотя некоторые страны, такие как Израиль и Египет, приняли приглашение, ряд других высказал оговорку, а дипломаты предупредили, что это может помешать работе Организации Объединенных Наций.

18 ноября агентство Bloomberg со ссылкой на проект устава Совета мира сообщило, что президент США просит страны, желающие обрести постоянное членство, внести не менее $1 млрд.

Для остальных же будет действовать трехлетний срок. При этом решать, кого приглашать в Раду, будет сам Трамп как первый глава Совета. Письменные приглашения получили лидеры нескольких десятков стран. По данным агентства Bloomberg, на 19 января их насчитывалось 49.

Напомним, что Александр Лукашенко получил официальное обращение от президента США Дональда Трампа с предложением стать членом Совета мира. Вчера Лукашенко первым в Европе подписал документы о вступлении в Совет мира, созданный по инициативе Дональда Трампа.

Кроме того, в этот совет Трамп пригласил диктатора Путина. Однако официального ответа от РФ пока не последовало.

Трамп официально пригласил и Владимира Зеленского присоединиться к ее составу. Зеленский подтвердил, что получил приглашение, но пока не знает, присоединится ли к ее составу.

Президент Франции Эммануэль Макрон в свою очередь отклонил предложение Трампа о членстве в Совете мира.