Папа Лев выступил против военного вмешательства в Венесуэле: что он сказал о Мадуро

Папа Римский Лев / © Vatican News

Папа Римский Лев заявил, что внимательно следит за ситуацией в Венесуэле после свержения президента Николаса Мадуро и призвал к сохранению суверенитета страны.

Об этом он сказал во время воскресной молитвы на площади Святого Петра в Ватикане, передает Reuters.

По словам понтифика, события в Венесуэле вызывают у него "глубокую обеспокоенность". Он подчеркнул, что страна должна оставаться независимым государством, а все дальнейшие решения должны приниматься с уважением прав человека, верховенства права и положений венесуэльской конституции.

"Мы не должны медлить с прекращением насилия и поиском пути к справедливости и миру, одновременно гарантируя суверенитет страны", - заявил Папа Лев, обращаясь к паломникам.

Заявление прозвучало на фоне объявления президента США Дональда Трампа об установлении американского контроля над богатой нефтью Венесуэлой. Ранее Соединенные Штаты провели спецоперацию по захвату Мадуро. В настоящее время он находится под стражей в Нью-Йорке, где ожидает предъявления обвинений по делу о международной торговле наркотиками.

Папа Лев, ставший первым в истории Папой Римским из США, ранее неоднократно критиковал отдельные жесткие политические решения администрации Трампа. В декабре он уже призвал американского президента не прибегать к военному свержению венесуэльского лидера.

"Воля венесуэльского народа должна стоять выше любых других интересов", - подчеркнул понтифик.

