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Папа Лев XIV до избрания критиковал Трампа и Венса за отношение к иммигрантам.
Новый Папа Римский Лев XIV, первый американец на Святом престоле, еще до избрания высказывал публичную критику в адрес Дональда Трампа и Джей Ди Венса.
Прежде чем возглавить Римско-католическую церковь как Папа Лев XIV , американский кардинал Роберт Прево неоднократно высказывался критически относительно политического курса Дональда Трампа и его союзника Джей Ди Венса — в частности в сферах миграционной политики, социального милосердия и христианской морали. в социальной сети X.
В апреле 2024 года Прево, еще как префект Дикастерии по делам епископов, отреагировал на слова Трампа о содержании нелегальных иммигрантов в жестких условиях сальвадорской тюрьмы, спросив: "Вы не видите этих страданий? Ваша совесть не беспокоится?"
Другая публикация, датированная февралем, содержала критику Венса: Прево написал, что идея "ранжировки любви к другим", которую тот предложил в контексте политики в отношении беженцев, " не соответствует духу Евангелия".
СМИ отмечает, что эти высказывания, хотя и сделанные в понтификат, могут указывать на социально ориентированный и морально принципиальный характер будущего папского служения Льва XIV. Его избрание на Святейший Престол инициировало историческое изменение — первый понтифик из США, а также голос католической Церкви, который, вероятно, будет особенно чувствительным к темам бедности, миграции и моральным дилеммам.
Несмотря на прежнюю критику, ни Трамп, ни Вэнс пока не выразили сопротивления новому Папе: Трамп назвал его избрание "выдающимся событием для Америки", а Вэнс публично пожелал ему "успехов в духовной миссии".