Папа Лев XIV отреагировал на дипломатические усилия Трампа

Папа Римский Лев XIV / © Vatican News

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Папа Римский Лев XIV выразил надежду, что дипломатические усилия последних дней, в частности контакты представителей президента США Дональда Трампа с Россией и Украиной, помогут возобновить мирные переговоры и принесут конкретные результаты.

Об этом понтифик написал в посте в социальной сети Х.

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«Моё сердце солидарно со страданиями народа Украины, который годами живёт в отчаянии и страхе», — отметил Лев XIV, в очередной раз призвав к прекращению боевых действий.

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Папа подчеркнул необходимость остановить дальнейшее разрушение и перейти к дипломатическому урегулированию.

«Я вновь призываю положить конец насилию, остановить разрушения и открыть сердца для диалога и мира!» — написал он.

В отдельности Лев XIV отметил дипломатические усилия, которые активизировались в последние дни. Он выразил надежду, что они смогут создать условия для возвращения сторон к переговорному процессу.

«Надеюсь, что усилия, приложенные в последние дни для возобновления переговоров, принесут конкретные результаты и откроют пространство для дипломатии», — заявил понтифик.

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В конце своего обращения Папа Римский призвал верующих молиться о прекращении войн в мире.

«Давайте вместе помолимся Господу, чтобы во всех конфликтах по всему миру воцарилось согласие», — добавил Лев XIV.

Его заявление прозвучало после визитов в Москву и Киев представителей администрации президента США Дональда Трампа.

Переговоры представителей Трампа в Москве и Киеве — что известно

Специальный посланник Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер провели в Москве переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным.

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В Белом доме эти переговоры охарактеризовали как довольно «содержательные». Там также сообщили, что в ближайшие недели планируется объявить о дальнейшем развитии переговорного процесса с участием США, России и Украины.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что украинская сторона подготовила собственные мирные предложения перед началом переговоров с представителями президента США.

В воскресенье, 6 сентября, в Киеве состоялся первый раунд переговоров между Украиной и Соединёнными Штатами о путях достижения мира. Ожидается, что после короткой паузы к переговорному процессу также присоединятся советники по вопросам безопасности Франции, Великобритании и Германии.

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