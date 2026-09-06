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Папа Лев XIV отреагировал на дипломатические усилия Трампа
Понтифик отметил дипломатические усилия, которые активизировались в последние дни.
Папа Римский Лев XIV выразил надежду, что дипломатические усилия последних дней, в частности контакты представителей президента США Дональда Трампа с Россией и Украиной, помогут возобновить мирные переговоры и принесут конкретные результаты.
Об этом понтифик написал в посте в социальной сети Х.
«Моё сердце солидарно со страданиями народа Украины, который годами живёт в отчаянии и страхе», — отметил Лев XIV, в очередной раз призвав к прекращению боевых действий.
Папа подчеркнул необходимость остановить дальнейшее разрушение и перейти к дипломатическому урегулированию.
«Я вновь призываю положить конец насилию, остановить разрушения и открыть сердца для диалога и мира!» — написал он.
В отдельности Лев XIV отметил дипломатические усилия, которые активизировались в последние дни. Он выразил надежду, что они смогут создать условия для возвращения сторон к переговорному процессу.
«Надеюсь, что усилия, приложенные в последние дни для возобновления переговоров, принесут конкретные результаты и откроют пространство для дипломатии», — заявил понтифик.
В конце своего обращения Папа Римский призвал верующих молиться о прекращении войн в мире.
«Давайте вместе помолимся Господу, чтобы во всех конфликтах по всему миру воцарилось согласие», — добавил Лев XIV.
Его заявление прозвучало после визитов в Москву и Киев представителей администрации президента США Дональда Трампа.
Переговоры представителей Трампа в Москве и Киеве — что известно
Специальный посланник Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер провели в Москве переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным.
В Белом доме эти переговоры охарактеризовали как довольно «содержательные». Там также сообщили, что в ближайшие недели планируется объявить о дальнейшем развитии переговорного процесса с участием США, России и Украины.
В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что украинская сторона подготовила собственные мирные предложения перед началом переговоров с представителями президента США.
В воскресенье, 6 сентября, в Киеве состоялся первый раунд переговоров между Украиной и Соединёнными Штатами о путях достижения мира. Ожидается, что после короткой паузы к переговорному процессу также присоединятся советники по вопросам безопасности Франции, Великобритании и Германии.