Папа Лев XIV раскритиковал войну США и Израиля против Ирана: "иллюзия всемогущества" ведет к конфликту

Папа Лев XIV / © Associated Press

Папа Римский Лев XIV выступил с жесткой критикой войны США и Израиля против Ирана , заявив, что ее причиной является «иллюзия всемогущества» мировых лидеров.

Об этом пишет Politico

Во время молитвенного бдения в Ватикане понтифик подчеркнул, что именно стремление к абсолютной силе и доминированию подталкивает государства к эскалации конфликта. Он также подверг критике попытки оправдывать войну религиозной риторикой и использованием Божьего имени.

Папа призвал международное сообщество отказаться от милитаризма и избрать путь переговоров и дипломатии. По его словам, настоящая сила заключается не в оружии, а в служении жизни и миру.

Хотя понтифик прямо не называл конкретные страны или политики, его слова прозвучали на фоне обострения войны между США, Израилем и Ираном и фактически стали косвенной критикой действий Вашингтона.

Он также подчеркнул, что ни одна война не может быть оправдана, а использование религии для легитимизации насилия неприемлемо.

Заявление Папы прозвучало на фоне продолжающихся переговоров между США и Ираном и стало одним из самых громких призывов Ватикана к прекращению боевых действий.

Переговоры в Исламабаде прошли на фоне резких заявлений американского президента. Дональд Трамп накануне заявил о полном уничтожении армии, флота и воздушных сил Ирана. Он заверил, что военное руководство Тегерана ликвидировано, а Ормузский пролив в ближайшее время будет открыт для глобального судоходства.

Несмотря на заявления Вашингтона, эксперты отмечают, что Тегеран подходит к переговорам в максимально уверенном настроении . Аналитики подчеркивают, что фактор времени играет в пользу Ирана, ведь блокада пролива сказывается на мировых ценах на энергоносители. В то же время, чрезмерно жесткая позиция может сыграть против самого Ирана, экономика которого остро нуждается в снятии санкций после месяца изнурительных боевых действий и значительных инфраструктурных разрушений.