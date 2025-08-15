Папа Лев XIV сделал важное обращение накануне встречи Трампа и Путина на Аляске

Папа Римский Лев XIV прокомментировал войну в Украине / © Associated Press

Реклама

Папа Лев XIV, во время общения с журналистами, высказал свою позицию по поводу неотложных мировых проблем, в частности войны в Украине, гуманитарной катастрофы в Секторе Газа и ожидаемой встречи между лидерами США и России.

Об этом сообщает Vatican News.

В ответ на вопрос о его ожиданиях от предстоящих переговоров президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина Папа подчеркнул безальтернативность диалога.

Реклама

«Всегда нужно стремиться к перемирию, нужно положить конец насилию, многочисленным жертвам. Увидим, как они сумеют договориться. Ибо война продолжается уже так давно, какова ее цель? Всегда нужно стремиться к диалогу, дипломатическим усилиям, а не насилию, не применению оружия», — сказал Папа.

Понтифик также выразил глубокую обеспокоенность по поводу критической гуманитарной ситуации в Газе, подчеркнув необходимость срочных действий для ее урегулирования.

«Нужно решить гуманитарный кризис, так дальше не может продолжаться», – заявил Папа.

Он также упомянул о жертвах терроризма и пленных, которых необходимо освободить, и добавил, что крайне важно не забывать о тех, кто страдает от голода.

Реклама

Комментируя усилия Святого Престола по разрешению конфликтов, Папа Лев XIV отметил, что Ватикан не заканчивает войны, а лишь мягко влияет на стороны конфликта, чтобы способствовать дипломатическому диалогу.

«Святой Престол не может остановить [войны – ред.]. Но мы работаем, скажем, «мягкой дипломатией», всегда призываем, побуждаем к ненасилию из-за диалога и поиска решений, потому что эти проблемы нельзя решить войной», — подытожил Лев XIV.

Напомним, Эрдоган прокомментировал переговоры Трампа и Путина на Аляске. В Турции надеются, что предварительные переговоры в Стамбуле будут способствовать сдвигам.