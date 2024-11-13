Папа пожертвовал жизнью: мальчик выжил в холодильнике после того, как лодка опрокинулась и семья утонула

Отец держался за холодильник, но в конце концов отпустил его, чтобы сын мог спастись.

Мальчик-подросток, находившийся на лодке со своей семьей, когда она опрокинулась, выжил, заполз в холодильник и доплыв до берега.

Об этом сообщает Metro.

13-летний Джулади "Джуд" Хаммунгхун был единственным, кто выжил после того, как лодка опрокинулась у побережья центральной Калифорнии, убив его отца и четырех других родственников.

Джуд ловил крабов на судне в заливе Бодега-Бэй со своей семьей 2 ноября вечером, когда ветер опрокинул ее вверх дном.

Он был в спасательном жилете и успел залезть в холодильник. Отец Джуда, Прасонг, держался за холодильник, но в конце концов отпустил его, чтобы сын мог поскорее добраться до берега.

"Было достаточно страшно видеть, как мой отец ушел слишком рано", – сказал Джуд в интервью KGO. "Я молился Иисусу Христу и всем членам моей семьи, чтобы я выбрался в живых и увидел свою семью и всех, кого знаю".

Семья Джуда / Фото: GoFundMe

Холодильник прибило к берегу через несколько часов после того, как наступила ночь.

Изможденный, Джуд заснул на пляже и решил дождаться восхода солнца, чтобы искать помощи. Первые спасатели нашли его утром и доставили в больницу.

Через несколько часов поисково-спасательные команды извлекли из воды тело 17-летнего двоюродного брата Джуда, Джонни Фомматепа II, сообщил главный старшина Береговой охраны США Леви Рид.

Поиски остальных пропавших восемью федеральными, государственными и местными агентствами были приостановлены в воскресенье вечером после того, как они обследовали более 2100 квадратных миль.

Прасонг был отцом троих детей, младшим из которых 6 и 10 лет.

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"Джуд, его старший сын, чудом выжил, когда его вынесло на берег после нескольких часов, проведенных в одиночестве в море", — говорится на странице GoFundMe, созданной его семьей. "Хотя мы безгранично благодарны за то, что он спасся, семья потеряла свой якорь".

По состоянию на утро среды, 13 ноября, было собрано более 57600 долларов.

"Это очень хорошо, что я вернулся в свою семью, потому что я счастлив видеть свою семью", — сказал Джуд. "Каждый из членов моей семьи поддерживает меня на протяжении всего этого путешествия без отца".

Напомним, мужчина, потерявший жену и троих детей, пробежал марафон с их фотографиями. Он тренировался в местах, где семья играла вместе.

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