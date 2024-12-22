Папа раскритиковал Европу за "вооружение войны" и упрекнул Украину

Папа Римский Франциск снова отметился скандальным заявлением – в контексте войны в Украине он сказал, что лицемерно говорить о мире и вооружаться.

Об этом он сказал в интервью аргентинскому телеканалу Orbe 21, передает Vatican News.

"Меня беспокоит, что многочисленные призывы международных организаций к миру входят в одно ухо и выходят через другое. В этом есть и скрытое лицемерие: мы говорим о мире, но вооружаем войну", — сказал понтифик.

Сначала можно было бы подумать, что он, возможно, подразумевает Россию и ее агрессивную политику. Но нет – Франциск подчеркнул, что речь идет о Европе, которая, как известно, дает оружие Украине.

"Один из самых больших доходов от инвестиций в Европе получают оружейные заводы. Мы организуем конференции и мирные встречи, но продолжаем производить оружие для убийства", – сказал Папа Римский.

Он заявил, что видит "общую тенденцию самоуничтожения из-за войны".

"Срочно необходим мирный договор, но когда речь идет о мире, начинают танцевать менуэт со второстепенными вещами", — говорит понтифик.

Также Папа заявил, что обеспокоен отправкой на фронт молодых украинцев: "Так получилось, что у них мало мужчин, в то время как у России их много".

Кроме того, понтифик заявил, что не знает, "какие именно механизмы дают сбой", но считает, что не хватает "личной этики". Отметим, что о "личной этике" Франциск сказал незадолго после того, как президент Владимир Зеленский в соцсетях назвал Путина "до**бо**ом", потому что тот предложил Украине "технологическую дуэль "Орешником".

В своем обращении к паломникам Франциск в очередной раз вспомнил о необходимости рождественского перемирия в Украине: "Стражденная Украина продолжает страдать от обстрелов городов, которые иногда повреждают школы, больницы, храмы. Пусть же замолчит оружие и раздастся рождественская коляда! Молимся, чтобы на Рождество прекратился огонь на всех военных фронтах, в Святой Земле, в Украине, на всем Ближнем Востоке и во всем мире".

Напомним, что в минувшее воскресенье Папа Римский назвал украинцев и россиян "двоюродными братьями".

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