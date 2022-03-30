Папа Римский Франциск благословил украинскую девочку, выехавшую из Украины из-за войны

Состоялась еженедельная всеобщая аудиенция в Зале Павла VI в Ватикане.

Одной из четырех миллионов беженцев из Украины была в Риме маленькая девочка, которую в Ватикане благословил Папа Франциск, передает The Guardian.

Фотографии сделал Гульельмо Мангиапане, штатный фотограф Reuters, проживающий в Риме.

Напомним, папский жертвенник кардинал-дьякон Конрад Краевский провел за рулем 22 часа и лично привез во Львов подарок от Папы Римского Франциска – автомобиль скорой помощи.

Автомобиль передали одному из медучреждений Львовщины.

"Преодолев путь более чем в 2 тысячи километров, кардинал-дьякон отметил, что чувствует легкую усталость и большую благодарность украинскому народу, который стал на защиту не только своей страны, но и целой Европы", — сообщил Козицкий.

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