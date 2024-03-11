Папа Римский Франциск готов приехать в Киев с рабочим визитом, однако при одном условии

Папа Римский Франциск готов приехать в Киев с рабочим визитом, однако только в том случае, если эта поездка будет соединена с визитом в Москву.

Приглашение от украинской стороны Папа Римский Франциск получил еще в мае 2023 года, поэтому может посетить Киев, однако при условии визита и в Москву.

Об этом заявил посол Украины при Святом Престоле Андрей Юраш в интервью "Радио Свобода".

Он отметил, что вопрос о визите Папы Римского в Украину постоянно звучит.

"Мы о нем напоминаем. И буквально на днях на официальных и неофициальных встречах говорили", — отметил Юраш.

Посол добавил, что Папа Римский получил приглашение от украинской стороны в мае 2023 года.

"Потом так же были приглашения: от премьера и всех других официальных лиц. Папа прекрасно это знает. У него есть свое видение. Хотя и официально говорит, о том, что возможен потенциальный визит в Киев, от которого он не отказывается, какой хочет реализовать, он обязательно связывает с визитом в Москву", — сказал дипломат.

Он также уточнил, что, по всей вероятности, такой визит все равно будет нереалистичным, поскольку нет заинтересованности со стороны РФ.

Напомним, накануне Папа Римский Франциск сделал заявление, что для Украины было бы "смелом поступком" поднять "белый флаг" и начать переговоры с РФ о полномасштабной войне. Слова понтифика очень возмутили граждан Украины, ее духовенство, политических лидеров и даже руководство других государств.

Затем заявление папы прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что вместе с военными на передовой с самого начала войны находятся капелланы всех религий. Они помогают защитить жизнь и человечность и поддерживают воинов.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Зеленский упрекнул Папу Римского

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