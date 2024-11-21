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Папа Римский Франциск хочет быть похоронен не так, как все его предшественники

Папа Римский Франциск хочет быть похоронен не так, как все его предшественники

Папа Римский Франциск / Фото: Associated Press

Мертвое тело понтифика не будет выставлено на возвышении или катафалке в базилике Святого Петра.

Папа Римский Франциск объявил о своем желании быть похороненным в простом деревянном гробу.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на опубликованный в среду, 20 ноября, документ об официальном ритуале захоронения.

В Ватикане заявили, что Папа Франциск откажется от многовековой практики, предусматривающей погребение умершего главы католической церкви в трех гробах, вставленных друг в друга и изготовленных из кипарисового дерева, свинца и дуба.

Папа Франциск будет похоронен в одном деревянном гробу, обшитом цинком.

Кроме того, мертвое тело Папы не будет выставлено на возвышении или катафалке в базилике Святого Петра, чтобы его могли видеть посетители, как это было с предыдущими папами.

Посетители смогут отдать последние почести, но тело Папы Франциска останется просто в открытом гробу.

Ранее на саммите католических лидеров в Ватикане Папа Франциск объявил, что станет первым за более чем столетие главой католической церкви, которого похоронят за пределами Ватикана. Вместо того чтобы быть похороненным вместе с 91 папой в базилике Святого Петра, Франциск сказал, что хочет быть похороненным в базилике Санта-Мария-Маджоре в Риме, посвященной Деве Марии.

Папа Франциск, которому 17 декабря исполняется 88 лет, в последние годы периодически сталкивался с проблемами со здоровьем, но в последние месяцы казалось, что он в добром здравии. Суверенный понтифик сейчас находится в инвалидной коляске из-за боли в коленях и спине.

Напомним, Папа Римский Франциск призвал молодых людей рожать больше детей, чтобы предотвратить постепенное старение населения.

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