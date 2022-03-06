Папа Римский Франциск назвал конфликт в Украине настоящей войной

Папа Римский Франциск высказался об Украине в своем еженедельном обращении.

Папа Римский Франциск в воскресенье отверг утверждение России о проведении "специальной военной операции" в Украине, заявив, что в стране настоящая война.

"В Украине текут реки крови и слез. Это не только военная операция, но и война, которая ведет к смерти, разрушениям и страданиям", — сказал Папа в своем еженедельном обращении к людям, собравшимся на площади Святого Петра, пишет Reuters.