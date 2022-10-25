Папа римский Франциск назвал угрозу применения ядерного оружия в Украине очевидной

Папа римский Франциск сделал заявление об опасности применения ядерного оружия в Украине во время трехдневной конференции, организованной итальянским сообществом Сант-Эджидио.

Об этом пишет "Голос Америки".

25 октября Франциск в своей речи сравнил актуальную ситуацию в мире с Карибским кризисом 60-летней давности.

Понтифик призвал политиков приложить дипломатические усилия, чтобы предотвратить угрозу ядерного удара.

Франциск осудил сегодняшний "мрачный сценарий, когда, как ни горько это признать, планы влиятельных мировых лидеров не учитывают справедливых надежд народов".

"Сегодня, по сути, очевидна угроза того, чего мы боялись и надеялись, что это никогда больше не вернется: применение ядерного оружия, которое даже после Хиросимы и Нагасаки совсем зря продолжают производить и чувствовать", — сказал он о возможности применения ядерного оружия в Украине. .

Франциск напомнил, как 25 октября 1962 года, в разгар Карибского кризиса, папа Иван XXIII выступил по радио с обращением к лидерам того времени с призывом отодвинуть мир от края пропасти.

"Сегодня мир серьезно нарушен, подвергся нападению и попранию, и это в Европе, на том же континенте, который в прошлом веке пережил ужасы двух мировых войн", — сказал он.

По его словам, к сожалению, с тех пор войны продолжаются, вызывая кровопролитие и приводя к "обнищанию Земли". Однако ситуацию, которую мир переживает сейчас, он назвал "особо драматичной".

Заключительное обращение на конференции, зачитанное сирийским беженцем, имело призыв к запрещению производства ядерного оружия.

Конференция, большая часть которой проходила в центре в пригороде Рима, была открыта в воскресенье президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом Италии Серджо Маттареллой.

Напомним, Макрон во время визита в Ватикан подарил Папе Римскому Франциску ценную старопечатную книгу. Это первое французское издание книги Вечный мир: Философский очерк Иммануила Канта 1796 года.

Однако штамп на книге свидетельствует, что она принадлежала Академической читальне во Львове (Czytelnia Naukowa we Lwowie), действовавшей при Львовском университете с 1867 года.

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