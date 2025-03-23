Папа Римский Франциск вышел после болезни с призывом к миру во всех странах

Понтифик обратился к верующим с призывом к миру, подчеркивая важность обсуждения и прекращения военных конфликтов.

Папа Римский Франциск благословил верующих на балконе больницы Джемелли, где он находился с середины февраля.

Об этом сообщило издание Vatican News.

"Вы с большой терпением и выносливостью молитесь за меня: очень спасибо вам за это! Я тоже молюсь за вас. И вместе молимся за прекращение войн и за мир, особенно в многострадальной Украине, в Палестине, Израиле, Ливане, Мьянме, Судане, Демократической Республике молитвы "Ангел Господень" 23 марта 2025 г., пожелав: "Пусть же Пречистая Дева Мария хранит нас и далее сопутствует в путешествии к Пасхе", — сказал он.

Напомним, ранее мы писали, что по болезни понтифик будет учиться снова говорить.

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