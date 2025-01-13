Папа Римский рассказал о чуде, которое спасло его семью от крушения "итальянского Титаника"

В своей новой книге Папа Франциск рассказал, как его семья избежала гибели во время кораблекрушения.

Папа Римский Франциск в своей автобиографии рассказал, что его бабушка и дедушка должны были плыть из Генуи в Буэнос-Айрес в 1927 году, но корабль, на котором они должны были ехать, потерпел крушение.

Об этом пишет Vatican News.

Он рассказал о воспоминаниях переживших кораблекрушения. Во время рейса пассажиры ощутили сильный толчок и мощные вибрации. Один из свидетелей описал, как он несколько часов держался за обломок дерева в океане и видел, как винт и вал левого двигателя отделились, разорвав корпус корабля.

По его словам, когда стало очевидно, что спокойствие пассажиров уже не поможет, капитан отдал приказ остановить двигатели и прозвучала тревожная сирена, а радисты подали первый сигнал SOS. Музыканты, как в фильме "Титаник", продолжали играть на борту

"Началась паника. Многие пассажиры падали или выбрасывались за борт, тонули. Некоторые одолели отчаяние. Других живьем сожрали акулы.» Позже, когда прибыли другие бразильские пароходы, на месте крушения не нашли ни одного уцелевшего.

Папа Римский отметил, что шлюпки не могли быть использованы из-за наклона, а пассажиры были вынуждены бороться за выживание. Капитан оставался на борту до конца, заставляя оркестр играть, но его тело так и не обнаружили. Из более 1200 пассажиров лишь немногие выжили, и американские СМИ сообщали о значительно большем количестве жертв, чем указывали итальянские власти. Папа отмечает, что его семья должна была плыть на этом корабле, но они обменяли билет.

Напомним, Папа Римский Франциск объявил о своем желании быть похороненным в простом деревянном гробу.

Читайте также: