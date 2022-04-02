Папа Римский Франциск рассматривает возможность визита в Киев

Франциска в Украину пригласили, в частности, президент Владимир Зеленский и мэр Киева Виталий Кличко.

Папа Римский Франциск заявил 2 апреля, что рассматривает поездку в Киев.

Об этом сообщает Reuters.

На вопрос репортера в самолете во время полета из Рима в Мальту, рассматривает ли он приглашение украинской политической и религиозной власти, Франциск ответил: "Да, оно на столе".

Однако никакие другие детали Папа Римский не сообщил.

Как отмечается, Франциска в Украину пригласили президент Владимир Зеленский, мэр Киева Виталий Кличко, главный архиепископ Украинской католической церкви Святослав Шевчук и посол Украины в Ватикане Андрей Юраш.

Напомним, глава Католической церкви Папа Римский Франциск призвал мировых лидеров посвятить себя окончанию войны.

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