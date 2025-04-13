Папа Римский Франциск неожиданно появился на богослужении и произнес шесть слов

Папа Римский Франциск / © Associated Press

Реклама

Во время богослужения в Вербное воскресенье, 13 апреля, Папа Римский Франциск неожиданно появился на площади Святого Петра в Ватикане и кратко обратился к собравшимся, произнеся всего шесть слов.

Об этом сообщает Vatican News .

Папа Франциск прибыл к алтарю в конце мессы в инвалидной коляске, вызвав всеобщее волнение. Он сказал: «Благодатного Пальмового воскресенья! Благодатной Страстной Недели!».

Реклама

Его голос был слабым и охрипшим, но звучал увереннее, чем неделю назад, когда он совершил похожую неожиданность, появившись на публике после длительного лечения от тяжелой пневмонии.

Перед тем как покинуть площадь, Папа Франциск поздоровался за руку с некоторыми участниками богослужения.

В последние дни потнифик уже дважды неожиданно появился на публике. В четверг он посетил базилику Святого Петра, чтобы осмотреть ремонтные работы. А в субботу он вышел за стены Ватикана, чтобы посетить одну из своих любимых базилик Рима.

Пока неизвестно, сможет ли Папа Римский Франциск принять участие в религиозных церемониях Страстной недели. Это зависит от его самочувствия и погоды, сообщили представители Ватикана.

Обычно Папа возглавлял по меньшей мере восемь церемоний в течение Страстной недели, кульминацией которых была пасхальная служба, когда десятки тысяч людей собираются в соборе Святого Петра.

Напомним, Папа Римский Франциск оказался на грани жизни и смерти во время последней госпитализации из-за двусторонней пневмонии. Врачи даже предстали перед вопросом о возможности прекращения лечения, чтобы позволить понтифику мирно уйти из жизни.