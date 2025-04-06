- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 573
- Время на прочтение
- 1 мин
С кислородной трубкой и в инвалидной коляске: Папа Франциск появился на публике после тяжёлой болезни
Папа Франциск, продолжающий выздоравливать после пневмонии, в воскресенье присоединился к паломникам на площади Святого Петра.
По случаю Юбилея больных и мира здравоохранения Папа Римский Франциск осуществил личное паломничество к базилике Святого Петра, перешел через Святые Двери и приступил к Таинству Исповеди.
Об этом сообщило Vatican News .
Стало известно, что Папа Франциск, продолжающий выздоравливать после тяжелой пневмонии, в воскресенье, 6 апреля 2025 года, в конце Святой Мессы по случаю Юбилея больных и мира здравоохранения прибыл на площадь Святого Петра, где уделил свое благословение всем присутствующим. Охрипшим голосом он произнес: «Благодатное всем воскресенье! Искренне всем благодарю!». Своим присутствием он присоединился к паломникам - тем, кто, как и он, переживает состояние болезни и немощи.
Как сообщила пресс-служба Святого Престола, перед тем, как поздравить паломников и верующих на площади, Папа Франциск сначала совершил Таинство Примирения в базилике Святого Петра, провел время в молитве и перешел через Святые Двери.
Напомним, ранее мы писали о том, что Папа Римский Франциск вышел после болезни с призывом к миру во всех странах.