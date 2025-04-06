С кислородной трубкой и в инвалидной коляске: Папа Франциск появился на публике после тяжёлой болезни

Папа Римский Франциск / © Associated Press

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По случаю Юбилея больных и мира здравоохранения Папа Римский Франциск осуществил личное паломничество к базилике Святого Петра, перешел через Святые Двери и приступил к Таинству Исповеди.

Об этом сообщило Vatican News .

Стало известно, что Папа Франциск, продолжающий выздоравливать после тяжелой пневмонии, в воскресенье, 6 апреля 2025 года, в конце Святой Мессы по случаю Юбилея больных и мира здравоохранения прибыл на площадь Святого Петра, где уделил свое благословение всем присутствующим. Охрипшим голосом он произнес: «Благодатное всем воскресенье! Искренне всем благодарю!». Своим присутствием он присоединился к паломникам - тем, кто, как и он, переживает состояние болезни и немощи.

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Как сообщила пресс-служба Святого Престола, перед тем, как поздравить паломников и верующих на площади, Папа Франциск сначала совершил Таинство Примирения в базилике Святого Петра, провел время в молитве и перешел через Святые Двери.

Напомним, ранее мы писали о том, что Папа Римский Франциск вышел после болезни с призывом к миру во всех странах.