ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
573
Время на прочтение
1 мин

С кислородной трубкой и в инвалидной коляске: Папа Франциск появился на публике после тяжёлой болезни

Папа Франциск, продолжающий выздоравливать после пневмонии, в воскресенье присоединился к паломникам на площади Святого Петра.

Автор публикации
Наталия Магдык Наталия Магдык
Папа Римский Франциск

Папа Римский Франциск / © Associated Press

По случаю Юбилея больных и мира здравоохранения Папа Римский Франциск осуществил личное паломничество к базилике Святого Петра, перешел через Святые Двери и приступил к Таинству Исповеди.

Об этом сообщило Vatican News .

Стало известно, что Папа Франциск, продолжающий выздоравливать после тяжелой пневмонии, в воскресенье, 6 апреля 2025 года, в конце Святой Мессы по случаю Юбилея больных и мира здравоохранения прибыл на площадь Святого Петра, где уделил свое благословение всем присутствующим. Охрипшим голосом он произнес: «Благодатное всем воскресенье! Искренне всем благодарю!». Своим присутствием он присоединился к паломникам - тем, кто, как и он, переживает состояние болезни и немощи.

Как сообщила пресс-служба Святого Престола, перед тем, как поздравить паломников и верующих на площади, Папа Франциск сначала совершил Таинство Примирения в базилике Святого Петра, провел время в молитве и перешел через Святые Двери.

Напомним, ранее мы писали о том, что Папа Римский Франциск вышел после болезни с призывом к миру во всех странах.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie