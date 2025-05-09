Папа Римский Лев дал три важных подсказки о будущем своего понтификата

Папа Римский Лев XIV / © Associated Press

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Новоизбранный Папа Римский Лев XIV в первые минуты появления на балконе базилики Святого Петра дал три важных сигнала по поводу того, каким лидером он будет для 1,4 млрд католиков во всем мире.

Об этом пишет Reuters.

Выбор имени Папы

Первая подсказка — выбор имени. Папы часто используют это как способ отправить первый большой сигнал по приоритетам своего понтификата. Франциск, например, взял имя святого Франциска Ассизского, который в XIII веке отказался от богатства и стремился помогать бедным.

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Последний папа с именем Лев — Лев XIII — посвятил много своего понтификата (1878-1903 годы) защите прав работников, выступая за справедливую оплату труда, достойные условия труда и право на поступление в профсоюзы.

«Выбор имени Лев XIV свидетельствует о его приверженности социальному учению Церкви», — отметил отец Томас Рис, иезуит и комментатор, внимательно следящий за делами понтификата.

Содержание и язык речи Папы

Вторая подсказка — язык и содержание первой речи Папы Льва XIV, в которой он четко отметил необходимость мира. Это тема, на которой также часто сосредотачивался Папа Франциск.

Папа Лев не сказал ни слова на английском — только на итальянском, языке Ватикана, и немного на испанском, обращаясь к своему бывшему сообществу в Перу. США он не упомянул.

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«La pace sia con tutti voi!» («Мир всем вам!») — первые публичные слова Льва, одновременно литургическая фраза и немедленное послание мира миру, охваченного конфликтами.

Перед началом конклава 7 мая кардиналы обнародовали заявление, в котором выразили сожаление о конфликтах «в Украине, на Ближнем Востоке и во многих других частях света» и призвали к миру.

Новый Папа отметил, что стремится делиться Божьим миром, назвав его «безоружным и разоружающим миром», который является «смиренным и настойчивым».

Он также вспомнил Франциска, который благословил в последний раз верующих в Риме на Пасху — за день до своей смерти от инсульта после длительной борьбы с двусторонним воспалением легких.

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«Мы до сих пор слышим в наших ушах слабый, но всегда мужественный голос Папы Франциска», — сказал Лев.

Он попросил разрешения дать то же благословение, которое Франциск провозгласил несколько недель назад: «Бог любит нас, Бог любит каждого, и зло не победит. Мы в руках Божьих».

Одежда Папы

Третья подсказка — наряд. В отличие от Франциска, отказавшегося в 2013 году от большинства папских регалий еще в день своего избрания, Лев появился в традиционном красном папском плаще поверх белой сутаны.

Хотя он подражает многому из того, чему положил начало Франциск, Лев дал понять, что он — новый и другой папа.

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Напомним, 8 мая, на второй день конклава, мировые кардиналы избрали бывшего американского кардинала Роберта Прево новым Папой Римским. Для своего папства Прево избрал имя Лев XIV.

Лев XIV стал первым папой из США, но у него также есть гражданство Перу, где он в течение десятилетий работал миссионером перед тем, как стать кардиналом.

К слову, прежде чем возглавить Римско-католическую церковь как Папа Лев XIV, Прево неоднократно критиковал политический курс президента США Дональда Трампа и вице-президента Джей Ди Венса — в частности, в сферах миграционной политики, социального милосердия и христианской морали.

Дата публикации 20:22, 08.05.25 Количество просмотров 106 Исторический момент! В Ватикане избрали нового Папу Римского! Первые кадры!