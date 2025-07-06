Папа Римский Лев XIV обратился к украинским паломникам: что сказал

Папа Римский Лев XIV / © Associated Press

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В воскресенье, 6 июля, Папа Римский Лев XIV после произнесения традиционной молитвы отдельно поздравил паломников из Украины, которые присутствовали на площади Святого Петра в Ватикане.

Об этом сообщает Vatican News.

Приветствуя паломников из Италии и разных стран Папа Римский отметил, что в большую жару этого периода их путешествие «еще более смелое и достойное удивления».

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Далее Папа отдельно поздравил некоторые группы, упомянув также о греко-католических паломниках из Украины, на что они ответили громкими аплодисментами.

После произнесения молитвы «Ангел Господень» Папа Лев XIV, обратился с очередным призывом к молитве за мир.

«Дорогие, мир является стремлением всех народов и мучительной мольбой тех, кого пытает война. Просим Господа, чтобы Он коснулся сердец и вдохновил умы правителей, чтобы они заменили насилие оружия поиском диалога», — сказал он.

Папа Римский, который по происхождению является американцем, также вспомнил о трагедии в США, где в результате внезапного поднятия реки в Техасе погибло более 50 человек, между которыми по меньшей мере 15 детей.

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«Я хотел бы выразить искренние соболезнования всем семьям, которые потеряли своих близких, в частности дочерей, которые находились в летнем лагере, из-за наводнения на реке Гвадалупе в штате Техас, США. Молимся за них», — сказал Лев XIV.

Напомним, ранее в июне президент Российской Федерации Владимир Путин провел первый телефонный разговор с Папой Римским Львом XIV, во время которого назвал условие для завершения войны в Украине.