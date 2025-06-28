Папа Римский Лев XIV обратился к украинцам: что он сказал о войне

Папа Римский / © Vatican News

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Папа Римский Лев XIV выразил поддержку украинскому народу во время богослужения в Ватикане, в котором приняли участие верующие Украинской Греко-Католической Церкви. Глава Католической Церкви упомянул о жертвах и пленных, однако не назвал Россию агрессором.

Об этом Папа Римский сообщил в соцсети X.

Понтифик лично встретился с украинцами, прибывшими в Ватикан по случаю юбилея УГКЦ. Во время речи Папа обратился к ним со словами поддержки: «Мир да будет со всеми вами!»

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В соцсети X Папа Лев XIV написал, что разделяет боль украинского народа по погибшим и находящимся в плену. Он подчеркнул, что ныне вера украинцев проходит из-за тяжелых испытаний.

«Верить не значит уже иметь все ответы, но уповать на то, что Бог есть с нами и дарит нам Свою благодать, что Он скажет последнее слово и жизнь победит смерть», — написал Папа Римский.

Однако в своем выступлении и заявлении в соцсети понтифик воздержался от прямого указания России как страны-агрессора, что вызвало дискуссии среди украинской аудитории.

Напомним, 8 мая в Ватикане конклав кардиналов избрал нового Папу Римского — им стал кардинал Роберт Фрэнсис Превост, избравший имя Лев XIV. Это первый Папа в истории, происходящий из Соединенных Штатов Америки, и только второй представитель Нового света на папском престоле после Франциска.

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Роберт Превост родился 14 сентября 1955 года в Чикаго, США, в семье француза Луи Мариуса Превоста и итальянки Милдред Мартинес.

Новый понтифик стал первым за сто лет, кто взял имя Лев. Последним был Лев XIII — его понтификат длился 25 лет и завершился в 1903 году. Это одно из самых длинных правлений в истории Католической Церкви. Льва XIII помнят как защитника социальной справедливости и симпатика Украинской Греко-Католической Церкви.

Папа Лев XIV, которому 69 лет, владеет несколькими языками: английским (родным), испанским, итальянским, французским и португальским. Также читает на латыни и немецком.