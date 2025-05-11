Папа Римский Лев XIV в первой воскресной речи вспомнил Украину: что он сказал

Папа Римский Лев XIV / © Associated Press

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Папа Лев XIV во время первой воскресной молитвы обратился к странам, страдающим войной, призывая к прекращению конфликтов и установлению справедливого мира в Украине. Он также поздравил матерей по случаю Дня матери.

Об этом сообщает Vatican News.

«Я ношу в своем сердце страдания любого украинского народа. Пусть же будет сделано все для скорейшего достижения подлинного, справедливого и продолжительного мира. Пусть будут освобождены все пленные, а дети вернутся в свои семьи», — призвал Папа Лев XIV.

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Во время обращения Папа Лев XIV напомнил о завершении Второй мировой войны 8 мая 80 лет назад и ее 60 миллионов жертв. В контексте нынешней «фрагментарной третьей мировой войны», о которой неоднократно говорил Папа Франциск, Святейший Отец обратился к мировым лидерам с призывом: «Никогда больше войны!».

После призыва к миру в Украине Папа Лев XIV выразил глубокую боль из-за событий в Секторе Газы. Он призвал к немедленному прекращению огня, обеспечению скорой доставки гуманитарной помощи истощенному населению и освобождению всех заложников.

Напомним, 8 мая в Ватикане избрали нового Папу Римского.