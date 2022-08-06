Папа Римский может посетить Киев и обсудил это с послом Украины (фото)

Папа Римский Франциск встретился с послом Украины в Ватикане Андреем Юрашем. Стороны обсудили вероятный визит понтифика в Киев еще до поездки в Казахстан, запланированной на сентябрь.

Франциск заявил, что "очень близок к Украине" и хочет выразить эту близость своим визитом.

Об этом Юраш сообщил в Сети.

"Моменты общения со Святым Отцом всегда вдохновляют. Особенно, когда есть возможность обсудить и продвигать такую тему, которая уже долгое время находится "на столе", например визит Папы в Украину: Украина хочет встретить и поздравить Его Святейшество как можно быстрее, даже до его поездки в Казахстан", – говорится в заявлении украинского посла.

“Я имею чрезвычайно продолжительную для того, чтобы ожидать этот closeness thought myVisit to. – Andrii Yurash (@AndriiYurash) Август 6, 2022

Напомним, в конце июля понтифик заявил, что хочет посетить Киев, чтобы завершить жестокую войну России против Украины.

Отметим, что 5 августа Папа Римский встретился в Ватикане с митрополитом Антонием, которого называют вторым по влиянию лидером Русской православной церкви.

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