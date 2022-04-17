Папа Римский на Пасхальной мессе помолился на украинском и осудил войну в Украине

Папа Римский на Пасхальной мессе помолился на украинском и осудил войну в Украине

На богослужении Папа отметил присутствие мэра Мелитополя Ивана Федорова, его семьи и троих украинских парламентариев.

Папа Римский Франциск, после ряда скандалов из-за позиции Ватикана по отношению к нападению РФ на Украину, во время пасхальной мессы осудил жестокость войны в Украине.

Об этом пишет "Голос Америки".

На торжественном богослужении присутствовала украинская делегация. В частности — мэр украинского Мелитополя Иван Федоров, который был задержан российскими военными в прошлом месяце, а затем освобожден в результате обмена пленными.

Папа отошел от заранее подготовленного текста, чтобы отметить присутствие на мессе Ивана Федорова, его семьи и трех украинских парламентариев.

Понтифик осудил "мрак и жестокость войны".

"Все мы молимся за вас и вместе с вами. Мы молимся, потому что произошло так много страданий. Мы можем только предложить вам наше общество, наши молитвы и сказать вам: "Мужайтесь, мы вместе с вами", — сказал Франциск.

В конце проповеди он сказал на украинском языке: Христос воскрес!

Напомним, что традиционный крестный ход в Страстную пятницу вызвал скандал и возмущение украинцев. В Ватикане решили, что крест символически понесут украинка и россиянка в знак примирения между народами. Такая идея возмутила многих украинцев.

Но, несмотря на возмущение украинцев, ход при участии так называемых "россиянки" и "украинки" таки состоялся. Ватикан все же заменил предварительно опубликованный текст о "братских народах" молчаливой молитвой, но саму церемонию оставил.

Также Папа Римский отметил другое неоднозначное заявление — относительно украинских беженцев в Европе. По его словам, волна беженцев из Украины напомнила о проблеме расизма. Франциск считает, что к украинским беженцам в Европе лучше относятся, чем к беженцам с Ближнего Востока, Африки или Азии.

"Это правда. Беженцев классифицируют. Есть первый класс, второй класс, цвет кожи, (если) они из развитой страны (или) из неразвитой. Мы расисты и это плохо", — высказался папа.