Папа Римский на саммите мира может встретиться с давним соперником: кого пригласил Зеленский

Украинский лидер считает, что на представительной встрече в Швейцарии должны быть представлены "все взгляды".
Президент Украины Владимир Зеленский лично пригласил на Саммит мира, который состоится в июне в Швейцарии, Вселенского патриарха Варфоломея.
Об этом он сообщил во время традиционного вечернего обращения в пятницу, 10 мая.
Кроме того, он передал личное приглашение на этот представительский форум президенту Аргентины и премьер-министру Исландии.
“Я благодарен каждому за стремление восстановить полную действенность международного права. Не менее активно будем действовать и дальше – все континенты, все взгляды стран должны быть представлены на Саммите мира”, — подчеркнул он.
На прошлой неделе стало известно, что президент Швейцарской конфедерации Виола Амгерд пригласила Папу Римского Франциска на Глобальный саммит мира, который состоится 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке.
Таким образом, главы католической и православной церквей, которые со времен раскола единой христианской церкви находились в состоянии соперничества, получат еще один случай для встречи и взаимопонимания.
Напомним, ранее президент Зеленский сообщил, какие вопросы будут рассматривать страны-участники на Саммите мира в Швейцарии.
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