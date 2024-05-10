Папа Римский на саммите мира может встретиться с давним соперником: кого пригласил Зеленский

Украинский лидер считает, что на представительной встрече в Швейцарии должны быть представлены "все взгляды".

Президент Украины Владимир Зеленский лично пригласил на Саммит мира, который состоится в июне в Швейцарии, Вселенского патриарха Варфоломея.

Об этом он сообщил во время традиционного вечернего обращения в пятницу, 10 мая.

Кроме того, он передал личное приглашение на этот представительский форум президенту Аргентины и премьер-министру Исландии.

“Я благодарен каждому за стремление восстановить полную действенность международного права. Не менее активно будем действовать и дальше – все континенты, все взгляды стран должны быть представлены на Саммите мира”, — подчеркнул он.

На прошлой неделе стало известно, что президент Швейцарской конфедерации Виола Амгерд пригласила Папу Римского Франциска на Глобальный саммит мира, который состоится 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке.

Таким образом, главы католической и православной церквей, которые со времен раскола единой христианской церкви находились в состоянии соперничества, получат еще один случай для встречи и взаимопонимания.

Напомним, ранее президент Зеленский сообщил, какие вопросы будут рассматривать страны-участники на Саммите мира в Швейцарии.

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