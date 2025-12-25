Папа Римский на украинском языке поздравил страну с Рождеством

Папа Римский Лев XIV / © Associated Press

Папа РимскийЛев XIV обратился с рождественским посланием к народам мира, призвав к миру и солидарности с теми, кто страдает от войн, бедности, несправедливости и стихийных бедствий.

Об этом пишет издание Vatican News.

«Особенно помолимся за страдающий украинский народ: пусть же утихнет грохот оружия, а вовлеченные стороны, поддержанные международным сообществом, найдут отвагу вести искренний, прямой и уважительный диалог», — подчеркнул Святейший Отец во время обращения с лоджии базилики Святого Петра в Ватикане.

Утреннюю Святую Мессу в базилике возглавил сам Папа, а к полудню площадь Святого Петра начала наполняться паломниками. Папа совершил неожиданный объезд площади панорамным автомобилем, приветствуя и благословляя собравшихся.

В полдень Лев XIV выступил с Рождественским посланием, цитируя Льва Великого: «Рождество Господне — это Рождество мира». Он подчеркнул, что путь мира — это ответственность каждого, и призвал признавать собственные грехи, проявлять солидарность с самыми слабыми и способствовать справедливости.

Святейший Отец также направил приветствие всем христианам, в частности тем, кто живет на Ближнем Востоке, и попросил мира и стабильности для Ливана, Палестины, Израиля и Сирии. Он призвал молиться за жертв всех войн, в частности в Судане, Южном Судане, Мали, Буркина-Фасо и Демократической Республике Конго, а также за пострадавшие от стихийных бедствий народы южной Азии и Океании.

«Через несколько дней закончится Юбилейный год. Святая Дверь закроется, но Христос, наша надежда, всегда остается с нами!» — подытожил Папа, подчеркнув, что Рождество Господне является Рождеством мира.

После обращения Лев XIV произнес праздничные пожелания на десяти языках, в том числе на украинском, и уделил торжественное благословение Urbi et Orbi, сопровождающееся возможностью получить полную индульгенцию.

Напомним, ранее мы писали о том, что Ватикан готовит визит Папы ЛьваXIV в Украину.