Папа Римский на украинском языке поздравил страну с Рождеством
В Рождественский день Лев XIV поздравил присутствующих на десяти языках, включая украинский.
Папа РимскийЛев XIV обратился с рождественским посланием к народам мира, призвав к миру и солидарности с теми, кто страдает от войн, бедности, несправедливости и стихийных бедствий.
Об этом пишет издание Vatican News.
«Особенно помолимся за страдающий украинский народ: пусть же утихнет грохот оружия, а вовлеченные стороны, поддержанные международным сообществом, найдут отвагу вести искренний, прямой и уважительный диалог», — подчеркнул Святейший Отец во время обращения с лоджии базилики Святого Петра в Ватикане.
Утреннюю Святую Мессу в базилике возглавил сам Папа, а к полудню площадь Святого Петра начала наполняться паломниками. Папа совершил неожиданный объезд площади панорамным автомобилем, приветствуя и благословляя собравшихся.
В полдень Лев XIV выступил с Рождественским посланием, цитируя Льва Великого: «Рождество Господне — это Рождество мира». Он подчеркнул, что путь мира — это ответственность каждого, и призвал признавать собственные грехи, проявлять солидарность с самыми слабыми и способствовать справедливости.
Святейший Отец также направил приветствие всем христианам, в частности тем, кто живет на Ближнем Востоке, и попросил мира и стабильности для Ливана, Палестины, Израиля и Сирии. Он призвал молиться за жертв всех войн, в частности в Судане, Южном Судане, Мали, Буркина-Фасо и Демократической Республике Конго, а также за пострадавшие от стихийных бедствий народы южной Азии и Океании.
«Через несколько дней закончится Юбилейный год. Святая Дверь закроется, но Христос, наша надежда, всегда остается с нами!» — подытожил Папа, подчеркнув, что Рождество Господне является Рождеством мира.
После обращения Лев XIV произнес праздничные пожелания на десяти языках, в том числе на украинском, и уделил торжественное благословение Urbi et Orbi, сопровождающееся возможностью получить полную индульгенцию.
Напомним, ранее мы писали о том, что Ватикан готовит визит Папы ЛьваXIV в Украину.