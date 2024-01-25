Папа Римский назвал вино "Божьим даром" и "источником радости"

Папа Франциск заявил, что вино "является даром Божьим" и "истинным источником радости" для своих потребителей – слова, которые были немедленно подхвачены итальянскими производителями вина, боровшихся против европейских предупреждений о вреде здоровью.

Об этом пишет The Guardian.

Франциск сделал эти комментарии во время частной аудиенции в Ватикане с виноделами из всей Италии. Приветствуя свою аудиторию, он пошутил: "Это похоже на пьяного Папу", а затем сказал: "Вино, земля, сельскохозяйственные навыки и предпринимательство являются дарами от Бога. Создатель доверил их нам, потому что с нашей чувствительностью и честностью мы делаем их подлинным источником радости".

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Тем не менее, понтифик также призвал виноделов задуматься о "нравственных обязанностях", которые влечет их работа, таких как уважительное отношение к своим работникам и окружающей среде и поощрение здорового употребления алкоголя.

Мероприятие было организовано Доменико Помпили, епископом Вероны, перед винной ярмаркой Vinitaly, которая проходит в этом северном итальянском городе каждый апрель. По словам Помпили, ключом к употреблению вина есть умеренность. "Святой Павел сказал: стакан хорош, чтобы поднять настроение, но в меру".

Италия выступила против предложений сделать предупреждение о вреде здоровью на алкогольных напитках обязательными на всей территории ЕС после того, как Ирландия получила одобрение Европейской комиссии по принятию этого мероприятия. Этот шаг в Ирландии, встретивший протест со стороны Италии, Испании и шести других стран ЕС, приведет к тому, что с 2026 года на бутылках вина, пива и спиртных напитков будут размещаться предупредительные надписи о вреде для здоровья.

Хотя ежедневное потребление вина в Италии неуклонно уменьшалось за последние 15 лет, согласно данным Istat, национального статистического агентства, наблюдается рост более умеренного потребления. Итальянские винные ассоциации часто ссылаются на это, утверждая, что у итальянцев более здоровые отношения с вином по сравнению с "более пьяными коллегами" из Северной Европы.

Федерико Бриколо, президент Veronafiere, организующий Vinitaly, сказал, что дань Папы стала напоминанием о том, что напиток является "символом традиции и социально и экологически устойчивой экономической системы".

"И все во имя веселья", — добавил он.

В прошлом Франциск одобрял вино. Во время папской аудиенции в 2016 году он сказал, что вино является неотъемлемой частью свадебного торжества. "Свадебная вечеринка, на которой жених и невеста не стесняются вина, представьте, что вы заканчиваете свадебную вечеринку чаем", — сказал он.

Папа Римский Франциск / Фото: Getty Images

Вино также является важнейшим элементом католической мессы. В 2014 году исследование показало, что Ватикан потребляет больше вина на душу населения, чем любая другая страна.

Напомним, Папа Римский призвал молиться за Украину. Понтифик призвал заново открывать важность и ценность молитвы, поощряя также молиться за Украину и другие страны, страдающие войной, обратив особое внимание на страдания детей.

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