Папа Римский назвал войну в Украине "Третьей мировой" и вновь заявил, что "нет добрых и злых"

По словам понтифика, война в Украине "не ковбойский фильм, в котором есть добрые и злые".

Папа Римский Франциск заявил, что война в Украине является "третьей мировой". В то же время понтифик уверен, что жертвой является не только Украина.

Об этом пишет La Civiltà Cattolica.

"Продолжается война, и я считаю, что ошибочно думать, что это ковбойский фильм, в котором есть добрые и злые... Ошибкой также думать, что это война между Россией и Украиной, и все. Нет. Эта война является мировой войной. За век мы видели три (мировые войны. – Ред.): между 1914 и 1918 годами, между 1939 и 1945 годами, и сейчас", – сказал Франциск.

Папа отметил, что, как и в любом конфликте, прежде всего страдает народ. В этом случае — украинский и почему-то, по мнению Франциска, российский.

Также читайте Папу Римского раскритиковали за соболезнования из-за смерти дочери идеолога Путина Дугина

После разговора об Украине я подумал сказать слово о страданиях двух народов, украинского и русского. Потому что на войнах страдает народ, народ... Тогда я вспомнил и ту девушку, которую взорвали (пропагандистку Дарью Дугину. – Ред.). На этом этапе все, что я сказал к этому моменту, было забыто, и внимание было обращено только на эту ссылку. Но я понимаю реакцию людей, потому что они очень страдают", – сказал понтифик.

Также он снова высказал сказанный ранее тезис, что НАТО якобы спровоцировало Россию. Папа напомнил о своей беседе с главой одного из государств (каким именно, Франциск не уточнил), который поделился опасениями, что "НАТО лает в дверь России", которая опасается за безопасность своих границ.

"Здесь жертвой этого конфликта является Украина. Почему этой войны не удалось избежать. Чтобы понять, нам нужно исследовать динамику развития конфликта. Существуют международные факторы, способствовавшие разрешению войны", — добавил он.

Кроме того, папа вспомнил о своем визите в российское посольство в Ватикане, назвав такой шаг "беспрецедентным".

"Папа никогда не посещает посольство. Он принимает послов лично только во время вручения ими верительных грамот, а затем в конце миссии с прощальным визитом. Я сказал послу, что хотел бы поговорить с президентом Путиным", – подытожил Франциск.

Ранее Папа Римский рассказал детали своего участия в освобождении защитников "Азовстали". Как оказалось, он участвовал в наибольшем обмене пленными между Украиной и РФ, во время которого удалось освободить более 200 защитников Мариуполя.

Читайте также: