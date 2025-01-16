Папа Римский неожиданно упал в своей резиденции в Ватикане: в каком он состоянии

В четверг, 16 января, Папа Римский Франциск получил ушиб правого предплечья после того, как неожиданно упал в своей резиденции в Ватикане.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу Святого престола.

В Ватикане добавили, что падение понтифика обошлось без тяжелых последствий.

“Сегодня утром после падения в резиденции Санта-Марта Папа Римский Франциск получил ушиб правого предплечья, без переломов. Руку в качестве меры безопасности обездвижили”, – говорится в сообщении.

Травма не помешала мероприятиям, запланированным на этот день при участии главы католической церкви. На сегодняшних фотографиях видно, что Папа Франциск использует простую тканевую перевязку, обмотанную вокруг шеи, чтобы поддерживать правую руку.

Эта травма стала второй за последние шесть недель для Папы Римского, который получил кровоподтеки на лице во время падения в декабре. Тогда он поскользнулся, вставая с кровати, и ударился подбородком о тумбочку.

За последние два года Папа Римский несколько раз болел гриппом и сопутствующими болезнями. Он также перенес операцию в 2021 году, чтобы устранить болезненное состояние под названием дивертикулит, и снова — в 2023 году, чтобы вправить грыжу.

На прошлой неделе помощник прочитал дипломатам большую речь от имени Франциска, страдавшего последствиями простуды.

Суверенному понтифику, который с 2013 года является духовным лидером для 1,4 миллиарда членов католической церкви, в декабре исполнилось 88 лет. Он часто использует палочку или инвалидную коляску, чтобы передвигаться из-за боли в коленях или в спине.

В то же время, он исключает возможность уйти в отставку из-за проблем со здоровьем, как это сделал его предшественник Бенедикт XVI. "Я в порядке. Церковью руководят умом и сердцем, а не ногами", – утверждает Папа Римский.

Напомним, ранее Папа Римский Франциск объявил о своем желании быть похороненным в простом деревянном гробу.

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