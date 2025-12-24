Папа Римский обратился к миру после отказа России от перемирия - детали

Папа Римский Лев / © Associated Press

Реклама

Папа Римский Лев XIV заявил, что испытывает «большую печаль» из-за того, что Россия не согласилась на рождественское перемирие в войне против Украины, которая длится уже почти четыре года.

Об этом понтифик сообщил с журналистами, пишет Reuters.

«Среди того, что вызывает у меня большую печаль, является то, что, кажется, Россия отказалась от просьбы о прекращении огня», — сказал Папа Лев XIV.

Реклама

Глава Католической церкви призвал стороны конфликта хотя бы на Рождество прекратить боевые действия.

«Я еще раз обращаюсь к людям доброй воли с просьбой уважать по крайней мере Рождество как день мира», — подчеркнул понтифик.

Папа выразил надежду, что его призыв будет услышан и мир получит хотя бы короткую паузу в войнах.

«Возможно, нас услышат, и тогда будет хотя бы 24 часа — один день мира — во всем мире», — добавил он.

Реклама

Лев XIV, который стал первым Папой Римским из Соединенных Штатов, неоднократно выступал с призывами к прекращению войны в Украине и достижению мира путем диалога.

Напомним, ранее мы писали о том, что Россия во время массированной атаки по Украине изменила направления ударов.