Папа Римский обратился к "своим братьям" в Кремле из-за блокирования зернового соглашения

Уничтожение зерна в Украине во время войны понтифик назвал "тяжким оскорблением Бога".

В воскресенье, 30 июля, Папа Римский Франциск во время традиционного еженедельного послания к верующим призвал Россию отменить свое решение об отказе от Черноморской зерновой инициативы и не препятствовать Украине экспортировать зерно из своих морских портов.

"Я обращаюсь к моим братьям, власти Российской Федерации, чтобы Черноморская инициатива могла быть возобновлена и зерно могло транспортироваться безопасно", — цитирует Reuters главу католической церкви.

Обращаясь к толпе на площади Святого Петра в Риме, Папа призвал верующих продолжать молиться "за мученическую Украину, где война уничтожает все, даже зерно", назвав это "тяжким оскорблением Бога".

Лидер почти 1,4 миллиарда католиков мира сказал, что "крик миллионов страдающих от голода братьев и сестер поднимается к небу".

Как известно, 17 июля Россия вышла из Черноморского зернового соглашения, заключенного при посредничестве ООН и Турции в июле 2022 года, после того, как заявила, что ее требования ослабить санкции в отношении ее собственного экспорта зерна и удобрений не были выполнены. После этого мировые цены на пшеницу подскочили.

Тем временем, российские ракеты начали разрушать украинские порты и зерновую инфраструктуру на Черном море и Дунае.

Напомним, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин отказался лично принять кардинала Маттео Дзуппи, которого Папа Римский Франциск уполномочил быть посланником в Москву для "содействия диалогу и поиска мирного разрешения войны", развязанной Россией в Украине.

Читайте также: