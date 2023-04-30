Папа Римский объятиями и поцелуем приветствовал подсанкционного митрополита в Будапеште

Во время визита в Венгрию Папа Римский Франциск встретился с митрополитом Будапештским и Венгерским, ранее занимавшим должность главы отдела внешних связей Московской патриархии Илларионом (Алфеевым). Против этого церковника в Украине введены санкции.

Об этой встрече в субботу, 29 апреля, сообщает Vatican News.

Она состоялась в посольстве Ватикана в Будапеште и продолжалась около 20 минут.

Глава католической церкви приветствовал митрополита Иллариона объятиями и поцеловал его панагию – медальон с изображением Богородицы.

Первая встреча Папы Франциска и митрополита Иллариона, считающегося одним из ведущих неформальных переговорщиков РПЦ, состоялась 20 марта 2013 года, то есть на следующий день после того, как он стал главой католической церкви.

В последний раз они встречались 22 декабря 2021 года в Ватикане, когда обсудили "некоторые вопросы совместного беспокойства" и обязались "искать конкретные человеческие и духовные ответы".

По решению Совета национальной безопасности и обороны Украины митрополит Илларион вместе с еще 21 деятелем РПЦ находится под санкциями в Украине. Он находится в санкционном списке с гражданами России, которые "прикрываясь духовностью, поддерживают террор и геноцидную политику".

Напомним, перед годовщиной полномасштабного вторжения РФ в Украину Папа Римский Франциск призвал к прекращению огня и мирным переговорам. Понтифик заявил, что ни одна победа не может быть "построена на развалинах".

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