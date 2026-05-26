Папа Римский объявил войну ИИ: что предлагает

Папа Римский / © Associated Press

Католическая церковь подвергла резкой критике индустрию искусственного интеллекта. Папа Римский написал свое первое официальное письмо епископам, в котором призвал «разоружить» технологии. По его словам, это нужно, чтобы ИИ не начал руководить людьми, а сама сфера освободилась от контроля монополий.

Об этом сообщает Futurism.

Папа Римский подчеркнул, что этот шаг вынужденный и является реакцией на стремительное и неконтролируемое развитие генеративных моделей.

«Знаю, это слово сильное, но оно сознательно выбрано, потому что в этот момент нуждается в словах, способных привлечь внимание», — пояснил Папа Римский в сопроводительном заявлении.

Понтифик считает ИИ полезным, но уверен, что он не может обладать чувствами или сознанием, как утверждают в технологической индустрии. По его мнению, искусственный интеллект просто повторяет отдельные функции мозга.

«Так называемый искусственный интеллект не переживает опыт, не имеет тела, не испытывает радости или боли, не созревает из-за отношений и не знает изнутри, что означает любовь, работа, дружба или ответственность», — говорится в энциклике.

Папа Римский также предупредил о рисках возникновения «нового цифрового рабства». Он обратил внимание на скрытую эксплуатацию людей, вынужденных за низкую плату маркировать массивы данных для обучения ИИ или модерировать вредоносный контент в социальных сетях.

«Тела этих людей в шрамах, ранены и истощены, чтобы вычислительный поток мог продолжаться бесперебойно», — говорится в тексте письма.

Отдельно в Ватикане осудили использование алгоритмов в военной сфере, подчеркнув, что никакие математические модели не способны оправдать ведение войны с нравственной точки зрения.

Кроме того, Папа отметил значительный экологический ущерб от индустрии из-за чрезмерного потребления воды и электроэнергии дата-центрами. Понтифик призвал мировое сообщество перейти от простого регулирования к глубинной трансформации подходов.

«Искусственный интеллект уже является средой, в которую мы погружены, а также силой, с которой мы должны взаимодействовать. По этой причине простого регулирования его недостаточно; он должен быть разоруженным, гостеприимным и доступным», — подытожил глава Католической церкви.

Напомним, еще раньше Папа Римский Лев XIV выразил обеспокоенность по поводу активного использования искусственного интеллекта в военной сфере и назвал опасной тенденцией сочетания новейших технологий с современными войнами.

