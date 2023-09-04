Папа Римский оправдался за слова о "матушке-России": просит не "отменять культуру из-за политики"

Папа Франциск признал, что его заявления о "великой матушке-России" были неудачно сформулированы, и сказал, что его намерением было напомнить молодым россиянам о "большом культурном", а не политическом наследии.

Об этом пишет Reuters.

Папа заявил, что не думал об империализме, делая подобные заявления и признал, что это было не лучшим способом высказаться о РФ.

"Я не думал об империализме, когда говорил это. Возможно, это не самый лучший способ высказаться, но, говоря о великой России, я думал не столько географически, сколько культурно", — сказал Франциск в разговоре с журналистами, возвращаясь из Монголии.

В то же время понтифик заявил, что "российскую культуру нельзя отменять из-за политических вопросов".

"Это был случайный комментарий, который пришел мне в голову, потому что я изучал ее (русскую историю) в школе. Российская культура имеет такую красоту, такую глубину. Она не должна быть отменена из-за политических проблем. В России были темные политические годы, но наследие существует, оно доступно всем", — сказал он, объясняя, почему он упомянул царей Петра и Екатерину.

Напомним, Папа Римский заявил россиянам, что они – "наследники великой империи", и призвал не отказываться от этого наследия. Это разозлило украинцев, ведь именно эти нарративы использует Путин, объясняя массовые убийства украинцев.

В МИД Украины подчеркнули, что Франциск распространяет российские великодержавные нарративы, которыми Москва оправдывает свою агрессивную политику и убийства украинцев.

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