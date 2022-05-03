Папа Римский: "Орбан сказал, что Россия собирается закончить войну к 9 мая"

Папа Римский: "Орбан сказал, что Россия собирается закончить войну к 9 мая"

Папа Римский Франциск заявил, что Россия собирается завершить войну до 9 мая.

Об этом он якобы рассказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время личной встречи.

Об этом Папа сказал в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera.

"Орбан, когда я с ним встретился, сказал мне, что у россиян есть план, что все закончится 9 мая. Надеюсь, это так... Потому что сейчас это не просто Донбасс, это Крым, это Одесса, это забирает у Украины черноморский порт, вот и все. Я пессимистично настроен, но мы должны сделать все возможное, чтобы остановить войну", — заявил Папа Римский.

Кроме того, Папа также сказал, что готов встретиться с президентом страны-агрессорки Владимиром Путиным в Москве. В то же время в Киев ехать Папа Римский не видит смысла.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Россия предупреждала Венгрию о войне на Украине.

Папа Римский сам пошел в посольство России в Ватикане выразить послу РФ протест

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