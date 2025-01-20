Папа Римский отреагировал на планы Трампа депортировать иммигрантов

Папа Римский прокомментировал планы 47-го президента США Дональда Трампа по поводу депортации иммигрантов, назвав их позорными.

Об этом пишет CNN.

"Если это правда, то это будет позором, потому что это сделает бедных несчастных, которым нечем заплатить по счету. Так нельзя. Это не способ решения проблемы", — подчеркнул Папа Римский.

Также отметим, что Франциск, став на защиту мигрантов, сделал это своим основным делом, настаивая на том, что их следует уважать и интегрировать в общество.

"Эта тема резонирует лично с позицией Франциска. В своей новой автобиографии Папа вспомнил, как его дедушка, бабушка и отец по отцовской линии планировали в 1927 году отплыть из Италии в Аргентину на затонувший корабли "Принцессы Мафальды", потеряв много жизней, но в итоге совершил переправу позже", — говорится в материале.

Более того, Папа Римский Франциск показал, что готов с критикой относиться к новой администрации Дональда Трампа, ведь назначил кардинала Роберта Макелроя следующим архиепископом Вашингтона Известно, что Макелрой назвал массовые депортации иммигрантов "несовместимыми с католической"

Также планы депортации критикует кардинал из США Блейз Купич, а в 2016 году Франциск предполагал, что тогдашний кандидат в президенты Трамп был "не христианином" из-за своих антииммиграционных взглядов.

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