Папа Римский отреагировал на сожжение Корана в Швеции: сказал, что "испытывает отвращение"

Понтифик говорит, что ни одна священная книга не должна быть осквернена и отвергает идею разрешить оскорбительные протесты во имя свободы слова.

Папа Римский Франциск осудил сожжение Корана на прошлой неделе в Швеции, сказав, что чувствует злобу и отвращение, увидев осквернение мусульманской священной книги.

Об этом пишет Al Jazeera.

В интервью, опубликованном в понедельник, 3 июля, в газете Объединенных Арабских Эмиратов Al Ittihad, Папа сказал: "Любую книгу, которая считается священной, следует уважать, чтобы уважать тех, кто в нее верит".

"Я чувствую злость и отвращение из-за этих действий", — добавил он.

28 июня, когда многие мусульмане праздновали Курбан-байрам, мужчина в Стокгольме порвал и сжег Коран у мечети, вызвав широкое осуждение, в том числе со стороны правительств Турции и Саудовской Аравии.

2 июля Организация исламского сотрудничества (OIC), группа из 57 государств, заявила, что необходимы коллективные мероприятия и использование международного права, чтобы остановить религиозную ненависть.

В заявлении OIC говорится: "Мы должны посылать постоянные напоминания международному сообществу о срочном применении международного права, которое четко запрещает любую пропаганду религиозной ненависти".

3 июля Саудовская Аравия вызвала посла Швеции из-за инцидента, чтобы призвать Стокгольм "прекратить все действия, прямо противоречащие международным усилиям, направленным на распространение ценностей терпимости, умеренности и неприятия экстремизма и подрывают необходимое взаимное уважение к отношениям между народами и государствами". Об этом сообщает Саудовское агентство печати.

Хотя шведская полиция разрешила протест, мужчину, который сжег Коран, обвинили в агитации против этнической или национальной группы.

Инцидент, также осудивший шведское правительство и Вашингтон, вызвал массовые протесты в Багдаде.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что Швеции пора подумать о своей идентичности.

Это серьезная ситуация с безопасностью. Нет причин обижать других людей», — сказал он.

Хотя шведская полиция отклонила несколько недавних заявок на демонстрации против Корана, суды отменили эти решения, заявив, что они нарушают свободу слова.

В своем интервью Папа отверг аргументацию свободы слова.

"Свобода слова никогда не должна использоваться как средство пренебрежения другим, и разрешение на это отвергается и осуждается", — сказал он.

Антимусульманские протесты в Швеции загорались и раньше.

В конце января Турция приостановила переговоры по заявке Швеции на членство в НАТО после того, как датский ультраправый политик сжег копию Корана у турецкого посольства в Стокгольме.

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